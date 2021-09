La conclusione dell’arco narrativo del Paese di Wano, l’attualità di One Piece, potrebbe rappresentare il palcoscenico dell’ingresso nella ciurma di Rufy di un nuovo componente, poco tempo dopo l’adesione di Jinbe.

One Piece: già confermato il nuovo componente della ciurma di Rufy? ATTENZIONE AGLI SPOILER

Il personaggio a cui ci riferiamo si è guadagnato enorme spessore all’interno della narrazione degli ultimi 20/30 capitoli del manga, ovvero la figlia di Kaido, Yamato.

Il personaggio, di genere femminile ma di forte convinzione maschile poichè autoproclamatosi reincarnazione di Kozuki Oden, è immediatamente entrata nei cuori degli appassionati non solo per il passato che lo lega ad Ace, ma anche per il suo design, potere e grande volontà di avventura e di seguire Rufy nelle prossime avventure dopo la battaglia contro Kaido per la quale sta offrendo grande contributo.

Attualmente non è ancora dato sapere se il personaggio entrerà effettivamente in ciurma, ma il merchandise giapponese sembra volerlo seppur sia semplicemente una semplice coincidenza.

Difatti, come segnalato online dall’utente @ScotchInformer, Ichiban Kuji ha lanciato una collezione inedita di asciugamani e di action figure per celebrare il 100° anniversario del brand appena citato. Gli asciugamani e action figure immortalano i componenti canonici dei Mugiwara e uno in più, ovvero Yamato, così come appaiono nel Capitolo 989 dell’opera originale.

Possiamo guardare di seguito le immagini che evidenziano quanto descritto. Ripetiamo, al momento non vi è alcuna conferma che il personaggio entrerà in ciurma, bisognerà attendere il maestro Eiichiro Oda con i suoi scritti, ma questo segnalato non è di certo passato inosservato.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1025 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 992 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.