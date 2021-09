One Piece Volume 100: Oda conferma la fase finale e si mostra al lavoro

I quotidiani giapponesi di Asahi Shimbun, il Yomiuri Shimbun e Mainichi Shimbun hanno pubblicato una foto speciale di Eiichiro Oda al lavoro al suo One Piece per commemorare il 100° volume disponibile in Giappone e negozi online proprio da oggi 3 settembre 2021.

One Piece Volume 100: Oda conferma la fase finale

La foto, oltre a svelare le mani di Oda intente al lavoro delle bozze di uno dei più recenti capitoli del manga, rivela una singolare ed importante descrizione che conferma che la storia è nella sua fase finale (a settembre 2020 veniva annunciato l’arco narrativo finale). Ecco qui la foto in questione:

Proprio nelle ultime ore è emersa la dichiarazione dell’attuale editor del manga, Yuuji Iwasaki, il quale ha asserito che, appunto, il manga settimana dopo settimana sta speditamente avvicinandosi al suo epilogo. Qui i dettagli nel nostro precedente articolo.

Precisiamo che a maggio 2021 il precedente editor di Eiichiro Oda ed attuale responsabile media del dipartimento editoriale di Weekly Shonen Jump, Kouhei Onishi, aveva dichiarato che l’orizzonte di conclusione è orientato tra 4 o 5 anni con ulteriori 20 o 30 volumetti.

One Piece Volume 100: il commovente messaggio dell’autore

Ancora, ma non perchè meno importante, Oda ha lasciato ai lettori un commovente messaggio all’interno del Volume 100 dedicato alle persone importanti della sua vita che da sempre lo sostengono per la realizzazione del suo lavoro: moglie e figlie. Ecco il commento completo di seguito emerso online nelle ultime ore:

“Le mie piccole guardiane custodi mi hanno detto di non preoccuparmi e la mia grande guardiana custode mi ha incoraggiato. Subito dopo hanno preparato un delizioso pasto per me. Quando ho detto che ero esausto, le mie guardiane mi hanno messo in auto e mi hanno portato in una struttura di sorgenti termali. Quando ho avuto il raffreddore mi hanno tranquillizzato dicendo che non era così, quindi mi hanno portato in ospedale per rimettermi in sesto. Sono io che ricevo le attenzioni della gente e sono certo che senza queste gioiose guardiane custodi sarei collassato tempo fa.

E’ giusto svelare il mio apprezzamento per loro dopo aver raggiunto il traguardo del 100° volume, no?“

Qui di seguito riportiamo la copertina del Volume 100 che apre le porte al nuovo grande record per il manga dei record creato da un uomo dei record:

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1023 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 989 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.