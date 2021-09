Per celebrare il 100° volumetto di One Piece, la trasmissione televisiva giapponese Mr. Sunday ha offerto uno spazio tutto dedicato all’opera dei record di Eiichiro Oda rivelando alcuni segreti mai svelati prima relativamente alle prime bozze dell’opera successivamente ritoccate.

Ecco cos’era il One Piece nelle prime bozze del manga

Quando si parla del manga di Eiichiro Oda il segreto maggiormente custodito è quello del contenuto dietro al grande tesoro del One Piece nascosto dal “Re dei Pirati” Gol D. Roger. Dopo ormai 24 anni di serializzazione il mistero è ancora ben nascosto, ma, secondo quanto diffuso dalla trasmissione, pare che dalle primissime bozze del manga il tesoro avrebbe potuto comprare il mondo.

La stessa dichiarazione è stata anche pronunciata da Gaimon nei confronti di Rufy il quale, all’interno del Capitolo 22, gli ha intimato di trovare il tesoro e comprare il mondo.

Sicuramente il maestro giapponese ha cambiato le carte in tavola nel corso del suo longevo lavoro e per ora non ci resta anche attendere, di continuare a leggere le avventure di Rufy ormai nelle fasi finali, per poter scoprire il segreto più grande della cultura popolare degli ultimi vent’anni: “Cosa c’è dietro il One Piece?”

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1025 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 992 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 579 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo.