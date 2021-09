One Piece live action Netflix: logo e titolo del primo episodio

One Piece è uno dei manga più letti e venduti al mondo da oltre 20 anni. I suoi innumerevoli fan sono sempre alla ricerca di nuove informazioni sull’opera originale di Eiichiro Oda e su quelle da esse derivate. Fra questi progetti collaterali, spicca la nuova serie One Piece live action Netflix. Il progetto ha preso il via nel 2017 e fa parte delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della serie manga. La serie, nel suo complesso, sarà composta da un totale di 10 episodi e sarà un adattamento dell’arco narrativo di Romance Dawn. Becky Clements (Snowpiercer, Cowboy Bebop) e lo stesso Eiichiro Oda sono i produttori esecutivi di One Piece live action Netflix.

One Piece live action Netflix: il copione del primo episodio e il logo

Il copione del primo episodio di One Piece live action Netflix è stato condiviso di recente dal profilo ufficiale della serie su Twitter. Come potete vedere nell’immagine che trovate poco più in basso, il titolo del primo episodio della serie sarà Romance Dawn, un riferimento alla versione omonima in nuce di quello che poi sarebbe diventato One Piece. Il copione è stato scritto da Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D) e Steven Maeda (X-Files, C.S.I.: Miami, Lost):

No matter how hard or how impossible it is, never lose sight of your goal. ☠️ どんなに困難で不可能なコトでも、信念を見失うな。#OnePiece #ONEPIECE100 #WeAreONE pic.twitter.com/1PpuyuQvm3 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 3, 2021

Inoltre, è stato anche mostrato il logo ufficiale di One Piece live action Netflix, che potete ammirare qui in basso:

Al momento attuale, non sono ancora stati divulgati i nomi degli attori che prenderanno parte alla serie o altre informazioni che possano riguardare la messa in onda di questo primo episodio, per cui non resta che rimanere in attesa che vengano condivisi altri dettagli su One Piece live action Netflix. Intanto, potreste voler ampliare la vostra collezione di oggetti a tema con queste bellissime collane che riportano incise le citazioni di alcuni dei personaggi più amati della serie.

