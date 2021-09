I gioielli di One Piece con le citazioni dei personagi più amati

Il produttore di gioielli giapponese U-Treasure è noto per le sue incredibili collaborazioni con franchise famosi come Pokémon e Neon Genesis Evangelion. Ora, fortunatamente per i fan dell’opera originale di Eiichiro Oda U-Treasure ha realizzato una nuova collezione di gioielli di One Piece basati sulle citazioni di alcuni dei personaggi più amati della serie.

I nuovi gioielli di One Piece

La nuova linea di gioielli di One Piece realizzata da U-Treasure è composta da collane con due anelli ad incastro. Ogni collana fa riferimento a uno specifico duo di One Piece, in particolare a personaggi che condividono un forte legame tra loro. Inoltre, sulla superficie degli anelli sono incise citazioni dei personaggi rappresentati.

Il primo duo di questa serie unica nel suo genere presenta il protagonista del manga, Monkey D. Luffy, e suo fratello maggiore adottivo, Portgas D. Ace. Un anello riporta una citazione di Ace, “Puoi ancora combattere, Luffy?!”, mentre l’altro contiene la risposta energica del futuro Re dei Pirati: “Certo!“.

Per coloro che sono in una relazione, non c’è collana migliore di quella che rappresenta la relazione burrascosa, ma amichevole di Zoro e Sanji! La citazione attribuita a Zoro è: “Ehi… Cuoco? Dammi una mano per dieci secondi“, mentre la risposta di Sanji è: “Dovrebbero essere abbastanza“.

Ultimo, ma non meno importante, abbiamo la collana dedicata a Shanks e Barbabianca. Rispetto agli anelli precedenti, lo scambio di battute sugli anelli di Shanks e Barbabianca è più cupo. Shanks dice: “Ho rinunciato per il bene della Nuova Era“, e la risposta di Barbabianca è “… Se non hai rimpianti, allora va bene“.

Tutte le collane saranno disponibili sul negozio online di U-Treasure che trovate a questo indirizzo. Potete acquistare i nuovi gioielli di One Piece fino al 16 settembre. Il prezzo è di 15.400 yen (117,90 euro) per le collane d’argento, mentre le versioni in oro giallo e oro rosa possono essere acquistate per 41.800 yen (320 euro).

In attesa di poter indossare questi bellissimi gioielli di One Piece, ampliate la vostra collezione con i tanti oggetti da collezione a tema OP che trovate qui su Amazon!