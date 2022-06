Netflix, durante l’evento Geeked Week cominciato nelle ultime ore, ha svelato la tanto attesa anteprima in video per la serie tv hollywoodiana Netflix di One Piece, ispirata al manga dei record scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

One Piece (Netflix): video dietro le quinte e nuove aggiunte al cast

Si tratta, precisamente, di un dietro le quinte con Inaki Godoy, attore che entrerà nei panni di Monkey D. Rufy, e i produttori Matt Owens e Steven Maeda. Le scene presentano un’anteprima concettuale di ciò che vedremo in seno alle navi principali delle prime fasi di One Piece, la Going Merry (primo vascello dei pirati di Ruy), Baratie (ristorante sul mare dove ha militato Sanji) e Miss Love Duck (vaschello dei pirati di Albida).

Diffuso dal canale ufficiale YouTube Netflix, ecco a voi di seguito un primo assaggio al mondo di One Piece che finalmente prende vita:

Netflix ha anche colto l’occasione per rivelare il nuovo cast dei seguenti 6 personaggi, fra l’altro molto conosciuti: Klahadore interpretato da Alexander Maniatis, Mihawk interpretato da Steven Ward, lo chef Zeff interpretato da Craig Fairbrass, Captain Morgan interpretato da Langley Kirkwood, Kaya interpretata da Celeste Loots e Nojiko interpretata da Chioma Umeala.

Eccoli rispettivamente:

Precisiamo che la serie non ha ancora un periodo di inizio.

Il resto del cast, al momento annunciato, si compone così: Inaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) nei panni di Monkey D. Rufy, Mackenyu “Arata” Maeda (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising), nei panni di Roronoa Zoro, Emily Rudd (Fear Street, Hunters), nei panni di Nami, Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) nei panni di Usopp, Taz Skylar (Boiling Point, Villain) nei panni di Sanji, Mckinley Belcher (Ozark, FBI) nei panni di Arlong, Jeff Ward (Agents of S.H.I.E.L.D.) nei panni di Buggy “Il Clown”, Vincent Regan (300) nei panni di Garp, Ilia Soleys Paulino (The Sex Lives of College Girls) nei panni di Alvida, Morgan Davies (Evil Dead Ris) nei panni di Koby, Aidan Scott (The Kissing Booth 2) nei panni di Helmeppo, Peter Gadiot (My Spy Family, Another Girl) nei panni di Shanks “Il Rosso”, Jean Henry nei panni di Fullbody, Len-Barry Simons nei panni di Chew.

La serie televisiva live action Netflix hollywoodiana è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) come sceneggiatore e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda nel ruolo di produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, le riprese della seria si stanno svolgendo in quel di Città del Capo (Sud Africa). La serie ha già un logo e un titolo del primo episodio, ossia Romance Dawn. La serie è parte delle celebrazioni del 20 anni del manga e adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Dawn per un totale di 10 episodi.