OnlyFans fa marcia indietro sul porno

OnlyFans dopo aver annunciato ufficialmente nelle scorse settimane l’intenzione di vietare sul sito i contenuti di natura pornografica esplicita, ha dichiarato oggi di voler sospendere questo aggiornamento delle policy del sito.

Tramite l’account Twitter ufficiale del sito, OnlyFans ha ringraziato i suoi utenti per essersi fatti sentire e aver palesato la loro contrarietà all’iniziativa. Specificando che per loro la cosa più importante è dare la possibilità a tutti i creatori di contenuto di esprimersi sulla loro piattaforma come ritengono più opportuno.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021