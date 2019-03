Onore ai caduti nel nuovo spot TV di Avengers: Endgame

Marvel ha rilasciato un nuovo trailer legato ad Avengers: Endgame, pellicola conclusiva della Fase 3 e incipit verso la nuova Fase 4.

Marvel ha rilasciato un nuovo spot TV legato ad Avengers: Endgame, pellicola conclusiva della Fase 3 e vero e proprio punto di svolta per il cinecomic in se. Il film, in arrivo il mese prossimo, punta a far combattere agli eroi rimasti una delle battaglie più dure di sempre, con l’obiettivo di sistemare i problemi creati da Thanos.

Il trailer mostra alcuni di questi eroi caduti, eroi che troveranno nei loro compagni e amici l’unica possibilità di svolta. Ambientato dopo le vicende di Avengers: Infinity War, il film vedrà inoltre il ritorno sul grande schermo di Carol Danvers, la supereroina protagonista del lungometraggio Marvel Studios Captain Marvel, attualmente nei cinema. Ecco la sinossi ufficiale:

La grave serie di eventi messi in atto da Thanos, che ha spazzato via metà dell’universo e infranto le fila degli Avengers, costringe i Vendicatori superstiti a intraprendere un’ultima iniziativa, nella grande conclusione dei 22 film targati Marvel Studios, Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame è quindi un punto di svolta per tutta la serie di film del Marvel Cinematic Universe: dopo di questo, in estate, arriverà il nuovo Spider-Man: Far From Home, pellicola che definirà l’inizio di una nuova serie di film, alcuni sempre focalizzati sugli eroi che conosciamo, altri su nuovi protagonisti che potrebbero fare breccia, vista la possibile partenza di attori come Chris Evans e Robert Downey Jr., vere e proprie star capaci di attirare su di loro tutte le attenzioni.

Avengers: Endgame arriverà nelle sale italiane il 24 aprile 2019. Nel cast ritroveremo Robert Downey Jr. (Tony Stark), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Hawkeye/Ronin), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Paul Rudd (Ant-Man), Brie Larson (Captain Marvel) e Josh Brolin (Thanos). I primi sei sono comparsi recentemente su un post Instagram del profilo di Jeremy Renner, dove scherzando lanciavano il guanto di sfida al terribile Thanos: attenzione, arrivano i Vendicatori!