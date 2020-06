Onward – Oltre la magia: annunciata la nuova data di uscita italiana

Qualche mese fa vi avevamo dato la notizia della diffusione tramite la piattaforma di streaming Disney+ di Onward – Oltre la magia, il nuovo film d’animazione Disney Pixar. A causa del totale lockdown mondiale, infatti, Disney aveva deciso di rinviare l’uscita del film in Italia e in altre parti del mondo e di pubblicare la pellicola su Disney+ negli Stati Uniti. Tutti i fan hanno pensato che prima o poi sarebbe arrivato anche in Italia in versione on demand, invece oggi è stata annunciata la nuova data di uscita del film al cinema.

Mentre alcuni grossi film dell’estate continuano ad avere un destino in sala parecchio incerto, Disney è la prima vera società a fare un passo in avanti importante fissando l’uscita italiana di Onward – Oltre la magia a luglio. Il film era inizialmente previsto a marzo, poi slittato al 16 aprile e poi sospeso a data da definirsi. Adesso, grazie a Box Office, il magazine di cinema per addetti ai lavori di Duesse Communication, tutti sappiamo che la data di uscita ufficiale è il 22 luglio prossimo.

Specifichiamo che si tratta unicamente della data italiana dato che il film d’animazione Pixar non solo è stato pubblicato su Disney+ negli Stati Uniti, ma era uscito anche nelle sale statunitensi prima del lockdown. Si tratta comunque di un segnale molto importante da parte di Disney che sta ponendo una grande fiducia nei confronti del nostro Paese e pertanto possiamo aspettarci anche delle date riguardo alle altre pellicole rinviate dei franchise Marvel o Disney come ad esempio il tanto atteso live action di Mulan o Black Widow con Scarlett Johansson.

Non si tratta comunque di una decisione unanime nel mondo della cinematografia. Infatti se già pensiamo a Warner Bros. non è ben chiaro se l’uscita di Tenet e Wonder Woman 1984 resti confermata o meno. Il primo, ad esempio, è atteso nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 luglio, ma il rischio rinvio è sempre molto alto.