Onward Oltre la Magia, ecco il primo trailer!

I due potenti colossi dell’animazione, Disney e Pixar, hanno recentemente pubblicato il nuovo trailer di Onward Oltre la Magia. Si tratta di un lungometraggio d’animazione che debutterà in tutti i cinema dal prossimo 5 marzo.

Ambientato in un mondo immaginario, Onward Oltre la Magia racconta la storia di due fratelli – Ian e Barkley – elfi in età adolescenziale. I due, nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian, lanciano un incantesimo per far apparire il loro padre, senza riuscirsi. Ian e Barkley inizieranno un lungo viaggio alla ricerca della magia.

Gli attori che prestano le proprie voci ai protagonisti sono Chris Pratt (Guardiani della Galassia), Tom Holland (Spiderman: Homecoming), Julia Louis-Dreyfus (Veep – Vicepresidente Incompetente) e Octavia Spencer (La Forma dell’Acqua – The Shape of Water).

Per chi non lo sapesse, questo lungometraggio è stato diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae. I due, inoltre, hanno anche aggiunto nella propria bacheca Monsters University del 2013.

Insomma, manca ancora molto per Onward Oltre la Magia, e non resta altro che guardare il trailer recentemente pubblicato dal duo Disney Pixar. Come sempre, seguiranno dovuti aggiornamenti.