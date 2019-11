Optimus: la recensione – Tira i dadi e usa l’astuzia!

Optimus è un divertente ed immediato gioco di piazzamento dadi. I giocatori cercano di ottenere più punti possibile, assegnando strategicamente i dadi tirati alle caselle di cinque colori che si trovano sul loro foglio di gioco. Bisogna scegliere con astuzia la propria strategia per poter tirare i dadi più volte e poterne sfruttare al massimo le potenzialità.

Come funziona

Una partita di Optimus si svolge con l’ausilio di un foglio di gioco, sei dadi e un pennarello per segnare le caselle che verranno attivate di volta in volta.

Il giocatore di turno tira, per la prima volta, i sei dadi a disposizione, decide quale attivare barrando la casella o scrivendone il valore nell’area colorata che corrisponde al dado e pone sul piatto d’argento (disegnato nella scatola) tutti i dadi di valore minore. Effettua così un secondo lancio con i dadi rimasti e ripete la stessa procedura per la seconda volta. Con i dadi rimanenti, tira per la terza ed ultima volta e decide di quale dado servirsi.

Sono presenti sei dadi e ad eccezione del dado bianco che è un jolly e può essere utilizzato per qualunque colore, ogni restante dado è legato alla propria area colorata.

Alla fine dei tre lanci e delle rispettive scelte, tutti gli giocatori presenti possono scegliere uno dei dadi presenti sul piatto d’argento e segnarne il valore nella corrispondente area colorata. Quando tutti i giocatori passivi hanno effettuato la loro scelta, il turno passa al giocatore successivo. Questo processo prosegue fino alla fine dei giri, determinati da quanti giocatori prendono parte alla partita.

Nel foglio di gioco sono presenti cinque aree colorate, nelle quali i giocatori segnano i valori corrispondenti ai risultati dei dadi scelti. Per ciascun dado, si segna sempre una sola casella.

Sono presenti diversi tipi di bonus che possono venir sbloccati barrando più caselle (in diversi turni) dello stesso colore. Questi bonus permettono di barrare o segnare un numero in una casella di colore differente, guadagnare volpi, rilanci e dadi aggiuntivi.

Le volpi fanno guadagnare punti addizionali a fine partita. Ogni volpe fa guadagnare un numero di punti che è pari al numero di punti più basso ottenuto dal giocatore in un’area colorata.

I rilanci, permettono di ripetere uno dei tre lanci principali del giocatore attivo, mentre il bonus “Dado Aggiuntivo” permette di scegliere un dado in più al giocatore attivo che sceglie di riutilizzare uno dei dadi posti sul foglio di gioco o sul piatto d’argento. Anche i giocatori passivi possono utilizzare (se ne hanno la possibilità) il bonus “Dado Aggiuntivo” per poter utilizzare uno dei dadi posti sul foglio di gioco del giocatore attivo.

Dadi, Dadi e ancora: Dadi!

Optimus è il classico gioco più complesso da spiegare che non da giocare. A prima vista sembra un complicatissimo intrigo di caselle e risultati fortemente influenzati dalla fortuna ma non è così. Optimus è un’eccellente gioco dove l’astuzia la fa da padrone. I giocatori devono scegliere in maniera oculata quali dadi tenere e quali far finire sul piatto d’argento, quali bonus utilizzare e soprattutto quando utilizzarli ed è di vitale importanza prestare sempre attenzione a cosa barrano gli altri partecipanti, per cercare di restare sempre un passo davanti a loro.

Le meccaniche di gioco sono molto semplici e lineari e nonostante durante la prima partita possa apparire tutto un po’ confuso e si finisca col a pensare “beh, mettiamo sto dado qui tanto cosa cambia?” man mano che verranno giocate più partite, Optimus rivelerà tutta la sua incredibile profondità fatta di scelte che permettono un concatenarsi di caselle spuntate una dietro l’altra grazie ad un semplice dado. Questo gioco presenta un tasso di rigiocabilità estremamente elevato e promette genuino divertimento ad ogni partita, rischiando di diventare il classico gioco iniziale o conclusivo di una qualsiasi occasione dedicata ai giochi da tavolo.

Optimus rivela tutto il suo potenziale con due giocatori ma diverte ed appassiona anche con tre o quattro partecipanti ed è decisamente divertente anche giocato in solitaria.

Il set up è praticamente immediato, le regole sono molto chiare e sono tutte dettagliatamente spiegate nel libretto di istruzioni, inoltre il gioco in sé non dipende dalla lingua in quanto sul foglio di gioco non sono riportate parole di alcun tipo, solo numeri e bonus. Va segnalata anche l’ottima app presente sia per Andriod che per iOs che permette emozionanti partite di Optimus in solitaria (la trovate col nome originale del gioco “Ganz Schön Clever!), per provare di volta in volta a battere il proprio record. All’interno della confezione sono presenti un gran numero di fogli di gioco che permettono un numero davvero consistente di partite ma potrebbe rivelarsi un’idea vincente plastificarne qualcuno.

Consigliato a…

Optimus è un intrigante gioco da tavolo ideale per tutti i tipi di giocatori che cercano una sfida a base di astuzia e fortuna, un titolo che regala grandi soddisfazioni se giocato spesso, adatto come introduttivo e decisamente consigliato ai giocatori più rodati.

Conclusione

Optimus è un gioco di dadi che gira benissimo ed è in grado di appassionare dopo una sola partita. Regala molta soddisfazione man mano che si acquisisce esperienza poiché dopo ogni giocata, si impara sempre di più quali dadi conviene sfruttare per primi per poter migliorare il proprio punteggio di volta in volta. Set up immediato, regole chiare e precise che permettono di immergersi velocemente nel mondo del gioco, scatola e tipo di gioco estremamente portatile per poter giocare ovunque: questi sono gli ingredienti che rendono Optimus un titolo che gli amanti dei giochi da tavolo dovrebbero provare.