Oscar 2021: dove si terrà la cerimonia?

La cerimonia 2021 degli Oscar dovrebbe tenersi in presenza il prossimo 25 aprile, secondo quanto dichiarato dall’Academy e da ABC. Un nodo che però non è ancora stato sciolto riguarda i dettagli logistici dell’evento. Secondo quanto riportato da Deadline (leggi la notizia qui) diversi luoghi, oltre lo storico Dolby Theater, sarebbero al vaglio degli organizzatori al fine di ospitare la serata in diversi luoghi.

Una scelta peculiare, dettata ovviamente dalla situazione sanitaria ancora ben lontana dal vedere una fine. Tra i criteri di valutazione per la scelta del nuovo luogo in cui svolgere la prestigiosa premiazione ci sia la necessità di evitare il più possibile gli assembramenti, ragion per cui gli organizzatori starebbero cercando uno spazio ampio, che possa adattarsi a tali necessità.

Nel suo articolo, Deadline, riporta che The Academy of Motion Picture Arts and Sciences e ABC starebbero considerando l’opzione di spostare il pubblico dal Dolby Theater, sede che ha visto lo svolgersi della cerimonia dal 2002 in avanti, alla Los Angeles Union Station, ovvero la principale stazione ferroviaria di Los Angeles.

La notizia è ben lungi dall’essere confermata, in quanto l’organizzazione dell’evento è tutt’ora in divenire, tuttavia questa nuova location, stante la situazione attuale, sembrerebbe una soluzione in grado di soddisfare le necessità logistiche di Academy e ABC.

Gli organizzatori hanno sottolineato comunque che intenderanno utilizzare il Dolby Theater in qualche modo, anche se al suo interno non potrà entrare il pubblico. Una dichiarazione che lascia quindi intendere che l’interno del teatro potrebbe essere utilizzato per gli annunci istituzionali e la proclamazione dei vincitori, mentre la stazione potrebbe accogliere i partecipanti alla cerimonia e i diversi nominati, i quali potrebbero accettare i diversi premi e tenere i discorsi di rito dalla stazione.

Queste al momento rimangono ipotesi, poiché Academy e ABC non hanno ancora comunicato come intendono comportarsi per quel che riguarda la gestione vera e propria delle persone che interverranno durante la cerimonia, né se gli ospiti della serata dovranno o meno indossare la mascherina.

Nell’incertezza generale che circonda l’organizzazione di questo evento, se l’ipotesi di ospitare l’evento presso la stazione di Los Angeles non potesse concretizzarsi, un’altra possibilità sarebbe quella di organizzare diversi ritrovi dalle dimensioni contenute appoggiandosi a qualche club o studio e utilizzando diverse città (Deadline cita New York, Los Angeles e Londra), in modo da ridurre ulteriormente il numero di persone coinvolte.

Con le nomination alle porte il prossimo 15 marzo, l’edizione di quest’anno degli Oscar verrà ricordata come una delle più strane e complesse mai viste. Non ci resta quindi che aspettare e vedere cosa ne sarà del Dolby Theater e quale soluzione creativa sarà quella messa in atto dagli organizzatori.