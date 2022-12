È stato annunciato con un evento in live streaming il teaser di Oshi no Ko, la serie anime ispirata all’opera di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari. Il manga, con oltre oltre 3 milioni di copie in circolazione, è un seinen che saprà sorprendervi e portarvi oltre il palco, le luci e la vita patinata delle Idol pubblicato in Italia da J-POP Manga.

In arrivo Oshi no Ko, l’anime che va “oltre” la vita delle Idol

Dopo aver rivelato il teaser trailer dell’anime, i personaggi e il cast, è stato annunciato che l’anime di Oshi no Ko debutterà ad aprile 2023: una versione estesa di 90 minuti del primo episodio verrà riprodotta in esclusiva nei cinema di tutto il Giappone, a partire dal 17 marzo. Yen Press ha concesso la licenza del manga, che ha vinto il primo posto al settimo “Next Manga Awards” (Tsugi ni Kuru Manga Taishō) nel 2021 e ha vinto anche nella categoria Best General Manga nella 46a edizione dei Kodansha Manga Awards di quest’anno.

La storia vede Gorou, un ginecologo e fan degli idol, sotto shock dopo che la sua star preferita, Ai, ha annunciato una pausa improvvisa. Gorou non sa ancora però che sta per stringere un legame con lei indissolubile, un legame che nasconde anche parte della motivazione del ritiro dell’artista. Le bugie sono la più grande arma di una Idol in questo esuberante manga di Aka Akasaka (Kaguya-sama: Love is War) e Mengo Yokoyari (Scum’s Wish).

Il manga, oltre ad aver vinto diversi premi, è stata nominata per il 26° Premio culturale annuale Tezuka Osamu quest’anno, oltre ad essere nominata per il 14° e 15° Manga Taisho Awards. Il manga si è classificato al settimo posto nella lista dei primi 20 manga per lettori maschi nell’edizione 2022 di Kono Manga ga Sugoi.

A dare la voce ad Ai sarà Rie Takahashi, mentre altri membri del cast sono: Takeo Ōtsuka nel ruolo di Aqua, Yurie Igoma nel ruolo di Ruby, Kent Itō come Gorou, Tomoyo Takayanagi nel ruolo di Sarina, Yumi Uchiyama nel ruolo di Young Aqua. Daisuke Hiramaki (Selection Project) e Chao Nekotomi (Love is Like a Cocktail) dirigeranno la serie per Doga Kobo. Jin Tanaka (The Misfit of Demon King Academy) si occuperà degli script, mentre per i disegni è stata scelta Kanna Hirayama (Rent-A-Girlfriend).