Our Time: la serie TV ispirata a I Goonies di Disney+

Attualmente in produzione presso Disney+, secondo quanto riportato da Variety, c’è una nuova serie televisiva ispirata a I Goonies, il celebre film del 1985 diretto da Richard Donner, con Sean Astin e Josh Brolin. La serie si intitola Our Time ed è scritta Sarah Watson Vediamo più nel dettaglio.

Our Time: tutto quello che sappiamo sulla serie ispirata a I Goonies

Il film I Goonies segue un gruppo di ragazzi che si imbarcano in una ricerca per trovare il tesoro nascosto di un leggendario pirata chiamato One-Eyed Willy, il tutto mentre sono inseguiti da una famiglia di criminali. Il film è interpretato da Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green, Martha Plimpton e Ke Huy Quan, tra gli altri.

A quanto pare la Warner Bros. Television stava lavorando da tempo a una serie drammatica incentrata su un’insegnante che aiuta i suoi studenti a rimettere in scena il film originale de I Goonies colpo su colpo. La scrittrice Sarah Watson aveva adattato il concetto in un pilot per la Fox , ma quest’ultima ha rifiutato la proposta dicendo che show era un po’ troppo giovanile per il proprio target, così il tutto è stato dirottato su Disney.

La serie quindi è ora in fase di sviluppo presso Disney+ con il titolo Our Time. The Donners’ Company e Amblin Entertainment sono entrambi coinvolti nel progetto, e la Watson è la produttrice esecutiva. Gli altri produttori esecutivi di Our Time includono Gail Berman e Hend Baghdady di The Jackal Group, Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin TV e, naturalmente, Lauren Shuler Donner e il defunto Richard Donner.

Clancy Collins White, vicepresidente esecutivo e capo dello sviluppo di Warner Bros. TV, in una recente intervista ha dichiarato:

“Sarah ha lavorato senza sosta per consegnare questa incredibile sceneggiatura, abbiamo avuto la nostra lettura del tavolo e poi il mondo si è chiuso per COVID. Così siamo tornati molti mesi dopo e abbiamo finito il bellissimo pilot, ed era un cast incredibile, ma purtroppo un po’ troppo giovane per la Fox. E così abbiamo immediatamente ingranato la marcia più alta e siamo andati in città. Non avevamo ancora nulla in sviluppo alla Disney+. Abbiamo dimostrato di essere in grado di ritagliare un percorso dove non ce n’era uno in virtù di una grande storia, una grande serie. L’accordo ha richiesto un po’ di tempo, ma siamo davvero entusiasti di andare avanti”.

Altre informazioni non sono state rese note per cui non ci resta che attendere per sapere quando potremo effettivamente vedere la serie. Nel frattempo recuperate il DVD de I Goonies nella versione Limited Edition Steelbook su Amazon!

