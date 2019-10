Paizo annuncia nuove uscite dedicate a Pathfinder

Paizo annuncia due nuovi prodotti dedicati a al suo gioco di ruolo: Pathfinder Lost Omens Gods & Magic e Extinction Curse: The Show Must Go On

Buone notizie per gli amanti di Pathfinder e dei giochi di ruolo carta e penna: dopo aver raggiunto il mercato a inizio agosto con un’edizione completamente nuova, altri elementi andranno ad allargare il materiale ufficiale dedicato al gioco di ruolo targato Paizo. La casa di produzione statunitense ha infatti appena annunciato che a breve immetterà sul mercato due espansioni del suo prodotto: un ampliamento dedicato al setting ufficiale e il primo capitolo di un nuovo Adventure Path. Pathfinder Lost Omens Gods & Magic, questo il nome del primo prodotto, sarà un libro d’ambientazione che fornirà nuove e interessanti conoscenze su divinità, tanto alleate quanto nemiche dei personaggi. Qui troveremo informazioni sui credi dedicati tanto a creature divine quanto a quelle più “terrene” dell’Era dei Presagi Perduti.

Tutto il materiale contenuto verrà “raccontato” secondo il punto di vista di Chierici e semplici adoratori; saranno inoltre presenti nuovi Domini, Talenti e Incantesimi utili alla creazione di personaggi a tema.

Per i meno affezionati a Golarion, l’Era dei Presagi Perduti è una delle cinque fasi storiche, nonché attuale momento di collocazione storica, in cui è divisa l’ampia cronologia dell’ambientazione: iniziata con la scomparsa del dio Aroden, deve il suo nome al mancato compimento di ogni profezia e di ogni divinazione. Il nuovo capitolo dell’ultimo Adventure Path prenderà invece il nome di Extinction Curse: The Show Must Go On e sarà il primo di sei diversi volumi che verranno rilasciati mensilmente.

Concepito per quattro personaggi di primo livello, avrà una trama che ruoterà attorno ad un circo itinerante e porterà a svelare un oscuro piano volto all’eradicazione di ogni forma di vita dalle Starstones Isles. Entrambi i prodotti verranno immessi sul mercato nel corso di Gennaio 2020.

Pathfinder Lost Omens Gods & Magic, che nel complesso conterà 128 pagine in formato cartonato, avrà un prezzo di vendita al pubblico consigliato di 34,99$.

Ogni capitolo Extinction Curse verrà invece venduto al prezzo di 24,99$ Sevolete provare la nuova edizione di Pathfinder la trovate qui.