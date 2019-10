Paizo: arrivano due nuovi prodotti per Starfinder

Paizo annuncia due nuovi prodotti destinati a Starfinder: Starfinder Deck of Many Worlds e Starfinder Pawns: Alien Archive 3 Pawn Collection

Paizo, casa di produzione americana nota ai più per Pathfinder, ha di recente annunciato che presto rilascerà sul mercato due nuovi prodotti dedicati a Starfinder, il gioco di ruolo che porta il suo prodotto fantasy nell’era dell’esplorazione spaziale.

L’evoluzione “spaziale” di Pathfinder ha visto la luce solo nel 2017, ma la risposta del pubblico è stata così ampia che nell’arco di pochi anni sono già stati prodotti 13 manuali diversi tra regolamento ed espansioni, sei diversi Adventure Path (per un totale di 34 moduli) e quasi un centinaio di prodotti collaterali tra miniature, pawns, mappe e molto altro.

A questi, nei prossimi mesi andranno ad aggiungersi due nuovi elementi.

Il primo sarà lo Starfinder Deck of Many Worlds. Un mazzo di carte di ben 110 elementi che permetterà ai giocatori di dare vita in maniera semplice e veloce a mondi fantascientifici da usare come aggancio per le storie in corso o da inserire nel background dei loro personaggi. I mondi che verranno creati grazie a questo pratico strumento conterranno tutte le informazioni necessarie per essere giocati, incluso le informazioni materiali, il livello di tecnologia aliena, la fauna selvatica presente e molto altro ancora.

L’altro prodotto sarà Starfinder Pawns: Alien Archive 3 Pawn Collection. Come dice il nome stesso, questo prodotto permetterà di schierare sul campo una nutrita serie di pedine. Stampate su cartoncino rigido, le immagini a colori mostreranno i diversi alieni che sarà possibile incontrare nel corso delle avventure spaziali. Le creature generalmente più “comuni” saranno presenti in molteplici copie, ma non mancheranno anche avversari più rari. Ogni pedina di cartone sarà accompagnata da una base in plastica delle dimensioni adeguate (come da manuale) in modo da facilitarne l’uso sul campo di battaglia.

Stando alla pagina ufficiale della Paizo Starfinder Deck of Many Worlds,sarà disponibile sul mercato a partire dall’undici Dicembre (ma sarà pre-ordinabile fin da novembre) ad un prezzo consigliato al pubblico di 19,99$

Starfinder Pawns: Alien Archive 3 Pawn Collection, sempre stando alle fonti ufficiali, sarà disponibile per il pre-order da Febbraio 2020 e dovrebbe avere un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 34,99$