Pandemic arriva su Board Game Arena

Pandemic, il celebre gioco da tavolo ideato da Matt Leacock approderà su Board Game Arena, piattaforma per il gioco online di giochi da tavolo. Dopo aver conquistato il mondo con moltissime espansioni ed edizioni Pandemic (localizzato in Italia da Asmodee Italia) è pronto a valicare le frontiere del mondo virtuale e andare a popolare la library della piattaforma del sito specializzato in porting digitali di giochi da tavolo.

Pandemic arriverà su Board Game Arena nella sua edizione base (che potete acquistare a questo link di Amazon), con un adattamento al formato digitale pressoché identico e la possibilità di poter scegliere diverse modalità di gioco, tra cui una un solitario. Di seguito potete leggere l’annuncio ufficiale riportato da Z-Man Games, editore originale di Pandemic.

Utilizzando l’interfaccia intuitiva e la piattaforma semplificata di Board Game Arena, tu e i tuoi amici potete collaborare online per sradicare i virus utilizzando i personaggi e le abilità uniche che avete imparato a conoscere e ad amare dalla vostra copia personale di Pandemic. Se sei un neofita della serie Pandemic, allora questo è il punto di partenza perfetto, poiché l’interfaccia di Board Game Arena non è solo facile da utilizzare, ma vanta anche un fantastico tutorial che ti permetterà di giocare come un giocatore esperto in pochissimo tempo .

Se invece hai già familiarità con Pandemic, questa versione del gioco ti farà sentire come a casa. Le regole sono le stesse della versione da tavolo, con Board Game Arena in grado di tenere traccia di ciò che è stato fatto, mostrando man mano ai giocatori ciò che è disponibile per loro. Per chi cerca un’esperienza online autentica, Pandemic su Board Game Arena offre proprio questo.

I veterani della serie lo sanno molto bene, mentre i nuovi giocatori ​​impareranno presto che Pandemic è un gioco in cui il gameplay cooperativo è la chiave per il successo. Fortunatamente, Board Game Arena è completamente attrezzato con funzionalità online e garantisce che tu e i tuoi amici in tutto il mondo possiate accedere, configurare e iniziare a giocare in pochi istanti.

Sebbene il multiplayer sia spesso il modo preferito per giocare a Pandemic, non è l’unico modo. Per coloro che vogliono solo accedere e avviare una partita in solitario, Board Game Arena ha anche delle regole in solitario completamente integrate e pronte all’uso.