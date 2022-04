Siete dei grandi fan e appassionati dei lavori di Leo Ortolani? A partire da settembre prossimo uscirà per Panini Comics Nightman, il nuovo progetto del fumettista toscano. La nuova serie inedita del creatore di Rat-Man si svilupperà in 6 uscite distribuite in edicola, fumetteria e sullo store online Panini.it.

L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza di presentazione delle novità editoriali Panini Comics in uscita nei prossimi mesi nell’ambito di Napoli Comicon. Parodia del celebre film Nightmare, il celebre film horror del 1984 scritto e diretto da Wes Craven, interpretato da Heather Langenkamp e scelto nel 2021 per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti in quanto “culturalmente storico e significativo”.

La serie a fumetti si preannuncia un vero tuffo nelle iconiche atmosfere da brivido degli anni 90, arricchito dall’ironia di Ortolani e dagli indimenticabili personaggi di Venerdì 12. Leo Ortolani ha così commentato il suo nuovo progetto:

“Non è un problema, se avete un incubo, è un problema se un incubo ha voi”.

Panini Comics ha poi aggiunta che nei prossimi mesi saranno sveltati nuovi dettagli inerenti al nuovo progetto di Ortolani.

Informazioni sul Comicon 2022 di Napoli

Per quanto riguarda il Comicon 2022 di Napoli, finalmente è ritornato dal vivo. Dopo due anni di assenza, il prestigioso festival del fumetto napoletano è pronto ad accogliere i propri ospiti con un ricchissimo programma con oltre 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori in tutte le aree del festival: Fumetto, Serie TV & Cinema, Videogioco, Gioco, Asian Village, Neverland e Comicon Kids. Comicon 2022 si è aperto il 22 aprile e si chiuderà il 25 aprile presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Il festival si avvale del sostegno e della collaborazione della Regione Campania, del Patrocinio del Comune di Napoli e vedrà negli spazi fieristici l’avvicendarsi di moltissimi eventi e ospiti, tra i quali Davide Toffolo, cantautore e fumettista, che vestirà i panni del Magister di questa edizione e che lo vedrà protagonista di numerosi incontri e di due mostre, nonché protagonista di uno speciale concerto della ‘superband’ composta da Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno.