Panini DC Italia – consigli per gli acquisti giugno 2020

Ci siamo! Dopo qualche settimana di slittamento, dovuta al blocco imposto dall’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, sta per iniziare l’era Panini DC Italia con i primi albi e volumi che arriveranno in fumetteria, libreria ed edicola a partire dal 4 giugno. Inauguriamo per questo motivo questo nuovo spazio mensile in cui, anticipando di qualche giorno le uscite ufficiali, esamineremo le uscite previste fornendo qualche piccolo consiglio per indirizzare i vostri acquisti in maniera consapevole.

Panini DC Italia – l’inizio con gli albi Alfa

Per celebrare l’inizio dell’era Panini DC Italia sono stati approntati 5 albi Alfa, albi celebrativi contenenti storie rappresentative di ogni personaggio e con le loro origini. Nello specifico si tratta di Batman Alfa, Superman Alfa, Wonder Woman Alfa, Flash Alfa, Lanterna Verde Alfa. L’acquisto è consigliato solo se siete collezionisti veraci o qualora non abbiate contezza di qualcuno di questi personaggi in caso contrario tenete ben presente che non si tratta di albi necessari per tuffarvi nell’attuale continuity dell’Universo DC.

Panini DC Italia – l’universo regolare

L’universo regolare DC viene presentato da DC Panini Italia sia attraverso albi spillati monografici che volumi. Si tenga ben presente che l’editore modenese non ha avuto come successo in passato ai precedenti editori entry point agevolati per il lancio delle sue testate e quindi ci troveremo narrazioni in “media res” cioè riprenderemo la lettura esattamente o quasi da dove si era interrotta con il precedente editore.

Panini DC Italia: gli spillati

Gli spillati saranno in totale 10, due quindicinali e otto mensili:

Batman

Superman

Justice League

Wonder Woman

Batman/Superman

Lanterna Verde

Flash

Aquaman

Harley Quinn

DC Crossover (che raccoglierà tutti gli eventi che costituiranno la spina dorsale dell’Universo DC)

Prezzi e formati: 48 pagine per 5 € oppure 24 pagine 3 €.

Il nostro consiglio legato agli spillati è di acquistare il primo numero di DC Crossover intitolato Superman: L’ascesa di Leviathan.

Si tratta del colpo d’apertura di Evento Leviathan, momento che rappresenta il climax della prima fase della gestione di Superman e Action Comics per mano di Brian M. Bendis, ed ha toni spionistici e decisamente legati ad atmosfere tipiche del thriller.

Panini DC Italia: i volumi

Questi invece i volumi legati all’Universo DC regolare fra ristampe di cicli apparsi in spillato e serie che invece verranno pubblicate direttamente in questo formato.

L’anno del Criminale Special 1 – contenente alcuni prologhi dell’omonimo evento

Batman e Gli Outsiders Vol. 1: Divinità Minori

Young Justice Vol. 1: Gemworld

Superman Vol. 3: Molteplicità

Batman Vol. 5: Regole d’ingaggio

Superman: L’uomo d’Acciaio

Detective Comics 1000 Deluxe Edition

Action Comics 1000 Deluxe Edition

Panini DC Italia: i brossurati

Menzione a parte meritano i volumi DC Connect. Cinque volumi brossurati dedicati a Batman, Superman, Flash, Justice League e Lanterna Verde, che raccoglieranno le storie rimaste inedite dal precedente editore e che si svolgono quindi prima dei numeri uno DC Panini Italia.

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal e Black Label

Come sapranno i lettori più addentrati, DC ha varato negli ultimi anni alcune sotto etichette gestite direttamente da autori di un certo rilievo come il Sandman Universe, gestito dal grande Neil Gaiman, o la Young Animal gestita da Gerard Way.

Eccovi le proposte:

The Dreaming Vol. 1: Percorsi ed Emanazioni

Lucifer Vol. 1: La Demoniaca Commedia

Doom Patrol

Due invece sono le proposte legate all’etichetta “matura” Black Label:

Batman — Il Ritorno del Cavaliere Oscuro: Il Bambino d’Oro, con cui Frank Miller continua ad espandere il sotto-universo del suo Batman

Batman: l’Ultimo Cavaliere sulla Terra, un “elseworld post-apocalittico” firmato dalla coppia Scott Snyder/Greg Capullo

Panini DC Italia – le proposte in volume

Ricchissima ed eterogenea l’offerta delle proposte in volume che spaziano da nuove proposte a riedizioni di letture imprescindibili per ogni fan DC e non solo.

Della prima categoria fanno parte:

Batman/TMNT Vol. 3 — Crisi in un Guscio, terzo e conclusivo volume del crossover fra Batman e le Tartarughe Ninja

E soprattutto i nostri due consigli ovvero:

Wonder Woman: Torna da Me , si tratta di una storia auto-conclusiva firmata da Amanda Conner, Jimmy Palmiotti e Chad Hardin (team creativo già responsabile del successo di Harley Quinn) ideale per chi vuole approcciarsi alla Wonder Woman fumettistica magari prima dell’arrivo in sala dell’attesissimo Wonder Woman 1984.

, si tratta di una storia auto-conclusiva firmata da Amanda Conner, Jimmy Palmiotti e Chad Hardin (team creativo già responsabile del successo di Harley Quinn) ideale per chi vuole approcciarsi alla Wonder Woman fumettistica magari prima dell’arrivo in sala dell’attesissimo Wonder Woman 1984. DCeased – già acquistabile online QUI – si tratta di un elseworld scritto da Tom Taylor (Injustice) in cui la Terra cade vittima di un virus che rende tutta la popolazione, compresi i supereroi, zombie. Una premessa di certo lugubre in questo periodo ma dall’esecuzione sorpredente.

Della seconda categoria invece fanno parte una serie di volumi che non dovrebbero mancare in nessuna libreria di lettore DC. Se possedete già questi titoli magari in edizioni economiche questa è l’occasione per farle vostre in edizioni di prestigio e comunque dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, per i neofiti invece sarebbero titoli da mettere immediatamente nella lista dei recuperi da fare senza soluzione di continuità.

Wonder Woman – Terra Uno Vol. 1 di Grant Morrison

Superman: Per il Domani di Brian Azzarello e Jim Lee

Flash: Rinascita di Geoff Johns

Preacher: Libro Uno di Garth Enis

DC Omnibus: Il Quarto Mondo di Jack Kirby

All Star Superman di Grant Morrison

Batman: Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller

Joker di Brian Azzarello e Lee Bermejo

Watchmen di Alan Moore

I nostri consigli per gli acquisti ricadono però su due titoli in particolare:

Crisi sulle Terre Infinite – già acquistabile online QUI – ovvero il fondamentale evento che ha dato originale all'Universo DC moderno nonché all'idea stessa di evento annuale nel mondo dei comics

DC Vertigo Omnibus: The Invisibles, la visionaria serie di Grant Morrison che ha ispirato fra le altre cose Matrix e Stranger Things viene raccolta in un massiccio volume per la prima volta permettendoci di assaporare tutta la follia del genio scozzese

Panini DC Italia – i volumi antologici

Sono tre le proposte antologiche previste per giugno. Volumi pensate sicuramente per lettori casual e per il pubblico della libreria di varia.

Wonder Woman vs. Cheetah

Il Grande Libro di Batman

Il Grande Libro di Joker

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

Il nome dice già tutto: si tratta di ristampe economiche di cicli fondamentali. Ed infatti si parte con Batman e nello specifico con uno dei migliori di sempre, quello firmato da Scott Synder e Greg Capullo nel 2011 in seno al rilancio New 52.

Il formato è il tascabile 16×21 cm, 96 pagine a 4.90 €.

Se non leggete Batman da un po’ o più semplicemente volete uno starting point agile per le avventure del Cavaliere Oscuro eccovelo servito e noi lo consigliamo caldamente!

Batman di Scott Snyder & Greg Capullo 1

Batman di Scott Snyder & Greg Capullo 2

Panini DC Italia – i classici

Panini DC Italia infine ha varato ovviamente anche una linea editoriale dedicata a ristampe di grandi classici in formato ovviamente di prestigio.

