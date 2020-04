DC Connect: i dettagli dei volumi di raccordo di Panini DC Italia

Pochi minuti fa Panini Comics ha pubblicato il catalogo Anteprima 344 da cui apprendiamo le novità prevista per giugno 2020 compresi i dettagli dei volumi DC Connect targati Panini DC Italia.

La collana DC Connect, composta da cinque volumi brossurati dedicati a Batman, Superman, Flash, Justice League e Lanterna Verde, raccoglierà le storie rimaste inedite dal precedente editore e che si svolgono quindi prima dei numeri uno DC Panini Italia.

I numeri uno di Aquaman, Harley Quinn, Wonder Woman, Action Comics e Detective Comics si raccorderanno invece perfettamente con il punto di interruzione precedente.

Con DC Connect quindi DC Panini Italia andrà di fatto a colmare quel buco di storie lasciato dal precedente editore.

Vediamo nel dettaglio contenuti e formati.

DC CONNECT: SUPERMAN

Autori: Brian Michael Bendis, Ivan Reis, David Lafuente

Giugno • 17×26, B., 120 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Superman (2018) #12/16

• L’epica conclusione della Saga dell’Unità!

• Finalmente svelato il mistero della distruzione di Krypton!

• L’intera galassia è nel caos, e il responsabile è Jor-El, il padre di Superman!

• Supergirl, Superboy e Krypto in un super-classico moderno di Brian Michael Bendis e Ivan Reis!

DC CONNECT: BATMAN

Autori: Tom King, Jorge Fornés, Mikel Janín

Giugno • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Batman (2016) #70/74

• Bane aveva pianificato tutto, e ora Batman è un uomo mentalmente e fisicamente distrutto… ma mai dare per spacciato il Cavaliere Oscuro!

• Il ciclo di storie che prepara l’arrivo di La città di Bane. Ospite d’onore: il Batman di Flashpoint!

• Una saga completa firmata da Tom King, Jorge Fornés e Mikel Janín!

• Le storie da non perdere in vista della nuova serie dell’Uomo Pipistrello!

DC CONNECT: JUSTICE LEAGUE

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Francis Manapul, Jorge Jiménez, A.A.V.V.

Giugno • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Justice League (2018) #22/29

• L’atteso finale della saga ambientata nella Sesta Dimensione!

• I segreti di Perpetua finalmente svelati!

• La nascita del Predatore Alfa e il destino di Martian Manhunter!

• Il preludio alla Guerra Giustizia/Destino raccolto in un volume imperdibile per tutti i leaguers!

DC CONNECT: FLASH

Autori: Joshua Williamson, Howard Porter

Giugno • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Flash (2016) #70/75

• Questa è la storia di Barry Allen: scienziato forense, inguaribile ritardatario e uomo più veloce del mondo!

• Le prime avventure di Flash, alla scoperta dei suoi poteri!

• Un potente nemico minaccia il passato e il futuro del Velocista Scarlatto!

• L’inedita, esplosiva saga Flash: Anno uno, di Joshua Williamson e Howard Porter, raccolta in un solo volume!

DC CONNECT: LANTERNA VERDE

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Giugno • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Green Lantern (2019) #9/12, Green Lantern Annual (2019) 1

• Il multiverso è in pericolo, e le valorose Lanterne Verdi di tutte le realtà si uniscono per fermare la minaccia apparentemente inarrestabile di Qwa-Man!

• L’avventura spaziale più psichedelica e affascinante in circolazione!

• La conclusione della prima stagione dell’acclamata serie di Grant Morrison e Liam Sharp!

• Le storie da non perdere prima del lancio della nuova serie!