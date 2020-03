Panini DC Italia: tutte le copertine dei numeri Alfa

Panini DC Italia inizierà ufficialmente le pubblicazioni dedicate a Superman, Batman e Wonder Woman ad aprile.

Attraverso la sua neonata pagina facebook ufficiale, nel corso di questa settimana, Panini DC Italia ha rivelato quelle che saranno le copertine dei numeri Alfa ovvero di quegli albi speciali che daranno effettivamente il via alle pubblicazioni DC del nuovo editore nostrano.

Gli albi serviranno come vero e proprio starting point per nuovi e vecchi lettori offrendo al loro interno tre storie:

le origini classiche, o Golden Age se preferite, dei rispettivi eroi

le origini rivedute e corrette in epoche più recenti

una storia particolarmente significativa proveniente sempre dal passato recente

È bene sottolineare come queste storie facciano da apripista alle rispettive serie regolari che partiranno, sempre ad aprile, tutte con albi monografici con dei nuovi Numeri 1.

Torniamo però ai numeri Alfa e vediamo le copertine nel dettaglio, l’artista che le ha realizzate e i contenuti degli albi così come pubblicati nel catalogo Anteprima 342.

BATMAN

Spillato, 64 pagine, 17×26, 6,00 €

Autori: Bob Kane, Ed Brubaker, Scott McDaniels, Paul Dini, J.H. Williams III

Contiene: Detective Comics #27, Batman #1, Batman #694, Detective Comics #821

• Con copertina esclusiva Panini Comics realizzata da Carmine Di Giandomenico

• La perfetta introduzione per uno dei più amati supereroi del mondo, Batman!

• Quattro storie e una carrellata sull’essenza del Cavaliere Oscuro nel corso degli anni!

• Alcuni degli autori più interessanti della storia di Batman!

La copertina è realizzata da Carmine Di Giandomenico uno dei disegnatori italiani più apprezzati all’estero nel panorama supereroistico. Fra le sue opere più note Magneto – Testamento, Battlin’ Jack Murdoch e la sua run su The Flash in era Rinascita.

SUPERMAN

Spillato, 64 pagine, 17×26, 6,00 €

Autori: Jerry Siegel, Joe Shuster, Elliot Maggin, Curt Swan, Grant Morrison, Frank Quitely

Contiene: Action Comics #1, Superman (Vol. 1) #243, All Star Superman #1



• Con copertina esclusiva Panini Comics realizzata da Giuseppe Camuncoli

• Da Action Comics n. 1, la prima storia dell’Uomo d’Acciaio, di Jerry Siegel e Joe Shuster, i creatori di Superman

• Ci deve essere un Superman? Una delle più grandi storie di Superman mai raccontate, di Elliot Maggin e Curt Swan

• Nel cuore del sole: Luthor colpisce! Un classico moderno di Grant Morrison e Frank Quitely

La copertina è realizzata da Giuseppe Camuncoli altro grande disegnatore italiano apprezzatissimo negli USA. Ha prestato la sua matita fra gli altri a Batman, Spider-man, Star Wars, Hellblazer. La sua opera più recente è la fortunata serie Image Undiscovered Country.

LANTERNA VERDE

Spillato, 64 pagine, 17×26, 6,00 €

Autori: Denny O’Neil, Mike Grell, Tex Blaisdell, Geoff Johns, Darwyn Cooke

Contiene: Showcase #22, The Flash #237 [II], The Flash #238 [II], The Flash #240 [II],

Green Lantern Secret Files And Origins



• Con copertina esclusiva Panini Comics realizzata da Werther Dell’Edera

• Il numero d’introduzione per la nuova serie di Lanterna Verde

• Cinque storie dal passato di uno degli eroi più appassionanti della DC

• Il modo perfetto per immergersi nelle atmosfere cosmiche di Hal Jordan

La copertina è realizzata da Werther Dell’Edera matita veterana sia in Italia che all’estero. Ha disegnato fra gli altri Dylan Dog e Il Corvo. La sua opera più recente è la fortunata serie Boom! Studios Something is Killing the Children.

THE FLASH

Spillato, 64 pagine, 17×26, 6,00 €

Autori: John Broome, Carmine Infantino, William Messner-Loebs, Greg LaRocque, Geoff Johns, Scott Kolins

Contiene: Showcase #4, The Flash (1987) #54, Flash Secret Files And Origins



• Con copertina esclusiva Panini Comics realizzata da Jacopo Camagni

• Il suo nome è Barry Allen ed l’uomo più veloce del mondo

• L’incarnazione stessa della velocità disegnata dal grande Carmine Infantino

• Un’avventura inedita di Wally West scritta da William Messner-Loebs.

La copertina è realizzata da Jacopo Camagni una delle realtà più interessanti del panorama fumettistico nostrano che si è messo in luce con la serie Nomen Omen pubblicata anche negli USA da Image.

WONDER WOMAN

Spillato, 64 pagine, 17×26, 6,00 €

Autori: Charles Moulton, Harry G. Peter, Phil Jimenez, Greg Rucka, Shane Davis

Contiene: All-Star Comics #8, Wonder Woman (1987) #177 & 201



• Con copertina esclusiva Panini Comics realizzata da Mirka Andolfo

• Il ritorno della più grande supereroina di sempre: ecco a voi Wonder Woman

• Il destino di Themyscira in un’avventura inedita scritta da Greg Rucka

• Tre storie imperdibili per conoscere il personaggio che ha cambiato per sempre la storia del fumetto

La copertina è realizzata da Mirka Andolfo uno dei talenti più puri e riconosciuti a livello internazionale, con pubblicazioni anche in Francia e USA, del nostro fumetto. La sua ultima serie è Mercy.

Ricordiamo infine che queste copertine saranno realizzate in due versioni Blue e Gold differendo, oltre che per la tiratura più limitata dei secondi, per la differente metallizzazione.

Anche per i nuovi Numeri 1 targati Panini DC Italia è previsto un ricco programma di copertine variant – trovate tutti i dettagli cliccando qui.