Panini DC Italia – guida agli acquisti di gennaio 2021

In concomitanza con l’ufficializzazione delle uscite che saranno disponibili a partire da gennaio 2021, torniamo puntuali con la nostra guida agli acquisti targata Panini DC Italia.

Gennaio si prospetta un mese ricchissimo soprattutto per quanto riguarda le proposte in volume mirate ad accontentare tutti i lettori: ci sono infatti grandi recuperi recenti, il ritorno di alcuni classici moderni imprescindibili e la partenza di una seconda proposta in formato economico anch’essa imprescindibile.

Come sempre vi forniremo qualche dettaglio sulle proposte che troverete in fumetteria, libreria o edicola di modo da poter indirizzare consapevolmente i vostri acquisti.

Panini DC Italia – guida agli acquisti di dicembre 2020

Panini DC Italia – l’universo regolare

Panini DC Italia: gli spillati

BATMAN 15 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Batman (2016) #88/89).

James Tynion IV inizia a posizionare le pedine per il suo primo arco narrativo che è di fatto un colpo d’apertura per il piatto forte rappresentato da Joker War.

BATMAN 16 (17×26, S., 48 pp., col. • € 6, contiene: Batman #90/91).

Giro di boa per Progetti oscuri, scopriremo l’identità del genio criminale che sta tramando il delitto perfetto a Gotham City e l’inaspettato ruolo di Catwoman!

SUPERMAN 16 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Superman: Man of Tomorrow #8/9, #11).

Superman passa da quindicinale a mensile (per un miglior allineamento con le altre serie) e ritroviamo Robert Venditti per il secondo arco narrativo della sua Superman: Man of Tomorrow (testata fuori dall’attuale continuity). Forse meno fresco e sorprendete del precedente arco, questo secondo è comunque una lettura piacevolissima e molto scorrevole. Consigliato!

BATMAN/SUPERMAN 8 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Batman/Superman (2019) #10).

Ormai slegata dagli avvenimenti di Justice League e Hell Arisen: Inferno sulla Terra, su Batman/Superman continua il secondo arco narrativo intitolato Atomico.

WONDER WOMAN 8 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, contiene: Contiene: Wonder Woman (2016) #750).

Numero celebrativo dello spillato che contiene alcune storie del celebrativo Wonder Woman #750 in attesa dell’arrivo della nuova scrittrice Mariko Tamaki.

JUSTICE LEAGUE 8 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Justice League (2018) #44/45).

Robert Venditti apre il suo secondo arco narrativo su Justice Legue. Dagli Abissi del Tartaro, creature mostruose invadono la Terra come è possibile? Un arco narrativo meno godibile del precedente e dal sapore più “riempitivo”.

FLASH 9 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Flash (2016) #753/754).

Terzo capitolo de L’era dei Flash: Flash vs Anti-Flash.

LANTERNA VERDE 8 (17×26, S., 32 pp., col. • € 3, Contiene: Green Lantern Season 2 (2020) #6).

Mentre Hal Jordan è ricoverato al policlinico galattico in seguito allo scontro con Hyperman, i Qwa-Men attaccano! Le Lanterne Verdi in visita all’ospedale non dovranno solamente fermare l’invasione, ma una minaccia apparentemente inarrestabile!

AQUAMAN 8 (17×26, S., 24 pp., col. • € 5, Contiene: Aquaman (2016) #60).

La gestione di Aquaman firmata da Kelly Sue DeConnick entra nel suo arco narrativo finale iniziando dal piano di Orm e da un grande cambiamento per due membri della famiglia reale.

HARLEY QUINN 7 (17×26, S., 48 pp., col. • € 5, Contiene: Harley Quinn (2016) #67/68).

Harley Quinn è stanca dei crossover, e ha deciso di annientarli tutti. Harley Quinn contro le Crisi DC!

Panini DC Italia: i volumi

CATWOMAN VOL. 1: IMITATRICI (17×26, B., 152 pp., col. • € 15, Contiene: Catwoman (2018) #1/6) #4).

Panini DC Italia recupera il primo ciclo della nuova serie di Catwoman firmato da Joëlle Jones e Fernando Blanco e precedentemente apparso nello spillato antologico Suicide Squad/Harley Quinn del precedente editore. Pur essendo strettamente connessa alle vicende del Batman di Tom King la serie si guadagna sin da subito una propria autonomia ripescando personaggi anche dalla seminale miniserie del 1987 firmata da Mindy Newell. Consigliato!

HAWKMAN VOL. 1: RISVEGLIO (17×26, B., 160 pp., col. • € 16, Contiene: Hawkman (2018) #1/6).

Altro recupero di Panini DC Italia è il primo ciclo dell’Hawkman di Robert Venditti e Bryan Hitch apparso nello spillato antologico Lanterna Verde del precedente editore. Uno dei personaggi più complessi, dal punto di vista della gestione e della storia editoriale, viene riletto subito benissimo da Robert Venditti con un Hitch molto ispirato ai disegni! Consigliato!

BATMAN/FLASH: LA SPILLA (17×26, C., 104 pp., col. • € 16, Contiene: Batman (2016) #21/22, Flash (2016) #21/22).

Nuova edizione per il crossover fra Batman e The Flash, seconda tappa del mistero dietro Rinascita culminato poi con la serie Doomsday Clock. Batman e Flash indagano sulla misteriosa spilla rinvenuta nella batcaverna ma non sono gli unici… firmato Tom King, Joshua Williamson, Jason Fabok, Howard Porter. Consigliato se volete riscostruire idealmente proprio il filo rosso di Rinascita.

BATMAN: GOTHAM NIGHTS VOL. 1 (17×26, C., 152 pp., col. • € 18, Contiene: Batman: Gotham Nights (2020) #1/8).

Parallelamente alla già citata Superman: Man of Tomorrow, DC ha varato anche questa Batman: Gotham Nights ovvero una serie slegata dalla continuity di cui viene raccolto in volume il primo ciclo. Avevamo già parlato di questa serie per la sua prima storia “scritta” da Barack Obama, è Consigliato se volete qualcosa di facilmente fruibile e appagante.

LA TOMBA DI BATMAN VOL. 2 (17×26, C., 160 pp., col. • € 19, Contiene: The Batman’s Grave (2019) #7/12).

Si conclude il thriller imbastito da Warren Ellis e Bryan Hitch con la scoperta del mandante dietro le bizzarre uccisioni mirate a minare il sistema giudiziario di Gotham.

BATMAN E GLI OUTSIDERS VOL. 3: SCONTRO FINALE (17×26, C., 128 pp., col. • € 16, Contiene: Batman and the Outsiders (2019) #13/17).

Terzo ed ultimo volume per questa breve ma intensa incarnazione deglui Outsiders. È uno scontro a tre fra Batman, Ra’s al Ghul e Black Lightning. La serie, con un piglio un po’ anni ’90, è stata una lettura decisamente divertente: occhio allo scrittore Edwar Bryan Hill e soprattutto al disegnatore Dexter Soy nell’immediato futuro!

BATMAN VOL. 6: SPOSA O LADRA? (17×26, C., 168 pp., col. • € 20, Contiene: Batman (2016) #38/44).

Sesto volume della gestione firmata da Tom King su Batman, appena conclusasi, e ideale giro di boa con un focus particolare su Catwoman come suggerisce il titolo.

SUPERMAN VOL. 1: IL FIGLIO DI SUPERMAN (17×26, C., 168 pp., col. • € 20, Contiene: Superman Rebirth (2016) #1, Superman (2016) #1/6).

Grande recupero di Panini DC Italia che inizia a riproporre in volume il Superman Rinascita firmato da Peter J. Tomasi e Patrick Gleason ovvero uno dei migliori Superman degli ultimi anni. Si tratta della serie che vede Superman affrontare le inedite dinamiche famigliari vista la presenza del figlio Jon aka Superboy. Personalmente mi approcciai alla serie in maniera molto, molto scettica ma già dopo i primi numeri rimasi assolutamente estasiasto dalla consistenza e dalla freschezza della narrazione di Tomasi. Consigliato!

JUSTICE LEAGUE VOL. 3: HAWKWORLD (17×26, C., 192 pp., col. • € 23, Contiene: Justice League (2018) #13/18, Justice League Annual (2019) #1).

Continua la riproposta, a tappe forzate, della Justice League di Scott Snyder. Terzo volume ed ideale giro di boa che svela il legame Kendra Saunders e Shayera Hol e soprattutto quello fra Martian Manhunter e Lex Luthor. Forse l’arco narrativo meno riuscito nell’economia comunque di una gestione appassionante.

Panini DC Italia – Sandman Universe, Young Animal, Black Label, Wonder Comics e Hill House

WONDER WOMAN: TERRA MORTA 3 (21,6×27,6, B., 48 pp., col. • € 6.90, Contiene: Wonder Woman: Dead Earth (2020) #3).

Penultimo capitolo dell’incredibile elseworld scritto e disegnato da Daniel Warren Johnson. Dopo la rivelazione sulla vera natura degli Haedra, Diana si dirige alla Fortezza della Solitudine di Superman… ad attenderla un’altra incredibile rivelazione! Consigliato!

TRE JOKER 2 (17×26, B., 48 pp., col. • € 5.90, Contiene: Batman: Three Jokers (2020) #2).

Qual è davvero il piano dei 3 Joker e perché Jason Todd ne fa parte? Geoff Johns e Jason Fabok preparano le pedine per un finale esplosivo! Consigliato!

JOKER/HARLEY: LUCIDITÀ CRIMINALE VOL. 2 (21,6×27,7, C., 104 pp., col., con sovraccoperta € 18, Contiene: Joker/Harley: Criminal Sanity (2019) #4/5, Joker/Harley: Criminal Sanity Secret Files (2020) #1).

Secondo volume della rilettura in chiave procedural delle origini di Harley Quinn e Joker. A Gotham City imperversa un nuovo killer ossessionato dalle opere d’arte: che legame c’è fra lui e il Principe Pagliaccio del Crimine?

NAOMI VOL. 1: STAGIONE UNO (17×26, B., 160 pp., col. • € 16, Contiene: Naomi (2019) #1/6).

Viene riproposta la “Stagione Uno” di Noemi, il personaggio creato da Brian M. Bendis per la sua Wonder Comics. Oltre i disegni stellari di Jamal Campbell però c’è davvero poco da salvare…

MOTHER PANIC: LAVORI IN CORSO (17×26, C., 344 pp., col. • € 33, Contiene: Mother Panic (2016) #1/12).

Viene riproposta, in un unico volume, la serie dell’etichetta Young Animal più “tradizionale”: Violet Page è infatti la vigilante Mother Panic che ha iniziato a muoversi punendo l’élite di Gotham City. Nel suo oscuro e violento passato c’è la chiave per le sue motivazioni.

THE DREAMING VOL. 3: UNA MOSSA MAGICA (17×26, B., 200 pp., col. • € 18, Contiene: The Dreaming (2018) #13/20).

Volume conclusivo per la serie ammiraglia del Sandman Universe: l’algoritmo senziente, e folle, noto come Wan è il nuovo signore delle Terre del Sogno. Solo Abele e il corvo Matthew sembrano essere in grado di fermare il caos imminente…

Panini DC Italia – le proposte in volume

BATMAN – IL CAVALIERE OSCURO III: LA RAZZA SUPREMA (17×26, C., 376 pp., col. • € 35, Contiene: The Dark Knight III: The Master Race #1/9).

Dopo i primi due capitoli, Panini DC Italia, giustamente, continua la riproposizione del sottouniverso batmaniano di Frank Miller con un terzo capitolo forse un po’ prolisso in alcuni frangenti ma in definitiva una lettura piacevole anche grazie alle matite di Andy Kubert.



SUPERMAN: KRYPTONITE (17×26, C., 160 pp., col. • € 19, Contiene: Superman Confidential (2007) #1/5, #11).

Darwyn Cooke unisce le forze con Tim Sale per una storia che mette a confronto Superman con la sua più grande debolezza: la kryptonite. Una storia che ruota intorno al concetto di mortalità e potere. Ideale per chi cerca di allargare i propri orizzonti sul personaggio.

CRISI INFINITA (17×26, C., 256 pp., col. • € 27, Contiene: Infinite Crisis (2005) #1/7).

Geoff Johns, demiurgo della DC, paga il suo personale tributo alla seminale Crisi sulle Terre Infinite. Con una storia dalla portata cosmica capace di coinvolgere tutto l’universo DC e oltre mettendo al centro la trinità Batman, Superman e Wonder Woman mai così divisa. Una storia imprescindibile per la DC moderna.

JUSTICE LEAGUE: DARKSEID WAR (17×26, C., 360 pp., col. • € 34, Contiene: Justice League (2011) #40/50, Justice League: Darkseid War Special (2016) #1, DC Divergence (2015) #1).

Ancora Geoff Johns, questa volta in coppia con gli straordinari Jason Fabok e Francis Manapul, per la saga che chiuse la sua gestione della Justice League New 52 ovvero Darkseid War che mise di fronte il signore di Apokolips e l’Anti-Monitor! Una lotta incredibile le cui conseguenze si sono riverberate in Rinascita fino a Tre Joker. Consigliato!

LANTERNA VERDE: TERRA UNO VOL. 2 (17×26, C., 144 pp., col. • € 17, Contiene: Green Lantern: Earth One (2018) vol. 2).

Secondo volume della rivisitazione della mitologia di Lanterna Verde da parte di Corinna Bechko e Gabriel Hardman. Un incidente interplanetario costringe il protettore della Terra Hal Jordan a partire in missione… e collaborare con John Stewart per salvare la galassia da un’invasione!

SANDMAN LIBRARY VOL. 9: LE EUMENIDI (17×26, B., 352 pp., col. • € 26, Contiene: Sandman (1988) #57/69, Vertigo Jam #1).

Penultimo volume della riedizione della seminale serie di Neil Gaiman. Le Eumenidi sono sulle tracce di Morfeo, e la loro furia sarà implacabile! Che fine ha fatto Daniel Hall? E a cosa è disposta sua madre Lyta per ritrovarlo? L’incredibile storia che svela il fato di Sandman!

SANDMAN LIBRARY VOL. 10: LA VEGLIA (17×26, B., 192 pp., col. • € 18, Contiene: Sandman (1988) #70/75).

Ultimo volume: l’incarnazione stessa dei sogni può davvero morire? E soprattutto, chi si riunirà per ricordare Morfeo? Al netto del valore universale dell’opera va fatto un plauso a Panini DC Italia che ha ripubblicato l’opera in maniera rapida senza lungaggini o affamando i lettori.

PREACHER VOL. 3: ORGOGLIO AMERICANO (17×26, B., 240 pp., col. • € 21, Contiene: Preacher (1995) #18/26).

Terzo volume dell’irriverente serie di Garth Ennis tutto incentrato su Cassidy, il vampiro irlandese compagno di sventure di Cassidy, di cui scopriremo le origini.

Panini DC Italia – Omnibus & Absolute

DC OMNIBUS: BATMAN DI GRANT MORRISON VOL. 2 (18,3×27,7, C., 764 pp., col. • € 75, Contiene: Batman #700/702, Batman and Robin #1/16, Batman: The Return of Bruce Wayne #1/6). Secondo volumone dedicato al Batman di Grant Morrison: ci troviamo nel momento in cui Batman si è sacrificato e Dick Grayson decide di assumere il manto del suo mentore. Mentre in città debutta un nuovo Dinamico Duo, rivivremo però anche il ritorno di Bruce!

DC ABSOLUTE: TRANSMETROPOLITAN VOL. 1 (20,5×31, C. con slipcase, 448 pp., col. € 50, Contiene: Transmetropolitan (1999) #1/18, Winter’s Edge (1998) #2). Nel 1999 Warren Ellis lancia una serie distopica: in un futuro in cui la tecnologia ha rivoluzionato la società, il giornalista Spider Jerusalem uscirà dal ritiro autoimpostosi mettendosi contro “i poteri forti”. Una serie assolutamente avanti con i tempi e ancora terribilmente attuale. Acquisto obbligato!

Autori: Warren Ellis, Darick Robertson

DC ABSOLUTE: SWAMP THING DI ALAN MOORE VOL. 2 (20,5×31, C. con slipcase, 448 pp., col € 50, Contiene: Saga of the Swamp Thing #35/49). Giro di boa anche per la riproposizione dello Swamp Thing di Alan Moore. In questo volume in particolare l’autore britannico sfrutta l’horror come cornice per l’esplorazione di problemi sociali e politici.

Panini DC Italia – la collana DC Best Seller

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 9 (16×21, B., 112 pp., col. • € 4.90, Contiene: Batman (2011) #25/27, #29).

Continua Anno Zero, la saga che vede un inesperto Batman contro l’Enigmista. Continuiamo a consigliarvi questo Batman apparso anche nel nostro articolo sulle letture essenziali dedicate al Cavaliere Oscuro.

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 1 (16×21, b., 104 pp., col. • € 4.90, Contiene: The Man of Steel (1986) #1/4).

Panini DC Italia vara una seconda testata per la collana economica DC Best Seller scegliendo uno dei migliori entry point/retelling delle origini di Superman ovvero quello di John Byrne effettuato nel 1986 subito dopo Crisi sulle Terre Infinite. Non amate Superman? Questa è una ottima occasione per ricredervi oppure, se volete qualcosa di più recente, consultate il nostro articolo con le letture essenziali dedicate all’Uomo d’Acciaio.

Da segnalare l’uscita del primo numero in versione variant con un set di 3 spillette supermaniane.

Panini DC Italia – i classici

DC CLASSIC: FLASH VOL. 1 (17×26, C., 424 pp., col., con sovraccoperta € 34, Contiene: Showcase (1956) #4, #8, #13/14, Flash (1959) #105/116).

La svolta editoriale del fumetto americano alla fine degli anni ’50 subisce una svolta fondamentale grazie all’editor Julius Schwartz che rilanciò il parco personaggi DC partendo da Flash. Quelle seminali, prime, avventure del nuovo Velocista Scarlatto ovvero Barry rivivono in questo volume preziosissimo per qualsiasi fan DC: non una lettura facile ma sicuramente, storicamente, dal valore immenso ed imprescindibile.

Panini DC Italia – i volumi antologici

IL GRANDE LIBRO DI SUPERMAN (18,3×27,7, C., 384 pp., col. • Euro 25, Contiene: Action Comics (1938) #1, #2, #242, #544, #662, #775, #900, Look Magazine, Superman (1939) #17, #53, #141, #149, #233, #247, #400, Superman: The Man of Steel #3, Superman (1987) #11, Mythology, The DC Comics Art of Alex Ross, Action Comics (2011) #0, Superman: Rebirth #1). L’antologia definitiva dedicata all’Uomo d’Acciaio con 20 storie che attraversano la variegata storia editoriale del primo supereroe della storia.