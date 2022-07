Qualche giorno prima dell’uscita di Paper Girls su Prime Video, abbiamo intervistato tre delle protagoniste della nuova serie: Camryn Jones (Tiff), Fina Strazza (KJ) e Riley Lai Nelet (Erin). Una breve ma piacevolissima chiacchierata per conoscere meglio le splendide ragazze e per riflettere sui veri messaggi che Paper Girls vuole donare al suo pubblico. Tratta dall’omonimo fumetto di Brian Vaughan, illustrato da Cliff Chiang, il nuovo prodotto Prime Video non vuole parlare solo di fantascienza.

Paper Girls: intervista alle protagoniste Camryn Jones, Fina Strazza e Riley Lai Nelet

Le protagoniste di Paper Girls

Sono molto entusiasta oggi di parlare con voi ragazze, e so che forse non abbiamo molto tempo, meno di 10 minuti, ma spero ti poter chiedervi ciò che voglio perché sono curiosa. Sono felice di parlare con voi finalmente, ho guardato l’anteprima e ho davvero apprezzato lo show, quindi congratulazioni. Siete state incredibili, e poi l’ho guardato in lingua originale quindi ho apprezzato molto di più il vostro lavoro e ciò che avete fatto sul set. Siete state magnifiche. Comincerò con qualcosa per conoscervi meglio. Inizierò con Camryn. Volevo chiedere qualcosa a te ma ovviamente tutte potete rispondere. Possiamo parlare tutte insieme come quattro amiche. I vostri personaggi sono così diversi tra loro, come quattro stereotipi, potremmo dire. Volevo sapere se il tuo personaggio rispecchia la tua personalità nella vita reale, oppure è stato difficile entrare nei panni di Tiff? Ovviamente la domanda è per tutte voi, quindi: è stato difficile entrare nei vostri personaggi o in qualche modo collimano?

Camryn: Direi che abbiamo messo un po’ di noi stesse nei nostri personaggi. Personalmente, per me è stato facile entrare nei panni di Tiff perché mi sono rivista nelle sue lotte, perché ho avuto 12 anni un tempo… Essere alle medie, non sapere chi sei, perdere e trovare amici. Credo sia stato davvero facile per me rivedermi in lei, e poi entrambe abbiamo lo stesso interesse per la conoscenza, ed è stato semplice entrare nel ruolo di Tiff per via dei suoi conflitti.

Cosa ne pensate? Avete avuto la stessa esperienza?

Fina: Sì, come ha detto Camryn ognuna di noi ha messo un pezzo di sé in ogni ragazza, e io considero quasi KJ come la versione migliore di me o la persona che vorrei diventare. Lei ed esattamente come le altre ragazze. Sono esseri umani a tutto tondo che non sono perfetti, ma lei cerca davvero di esserlo. Lei è apprensiva e compassionevole, estremamente protettiva e incredibilmente leale. Credo di aver cercato di avere molte qualità simili, quindi non è stato difficile diventare lei, ma è stato decisamente interessante e ho dovuto lavorarci su per scoprire chi è.

Riley: Credo che in un primo momento non pensavo di essere come Erin. Lei comincia con l’esser più timida e silenziosa. Sai, lei sta cercando di capire il suo posto, in questo enorme luogo degli anni ’90 in Ohio, e lei vuole solo essere accettata. È responsabile, è davvero attenta agli altri e alle cose intorno a lei, alle persone intorno a lei, e cerca solo di prendersi cura delle persone che ama, la sua famiglia o le ragazze, e credo di rivedermi molto in lei nel suo senso del dovere, dell’onore.

Le protagoniste di Paper Girls

Sì, è fantastico. Credo voi abbiate potuto imparare qualcosa dai vostri personaggi. Volevo anche chiedere qualcosa di ancor più profondo. Insomma, guardando l’anteprima ho avuto questo pensiero: Paper Girls non è solo fantascienza, avventura o azione, ma parla anche di crescita, e dell’interfacciarsi alla vita in maniera davvero profonda, specialmente per giovani donne come voi. Quindi la mia domanda è… Innanzitutto, se voi siete d’accordo con questo, ma credo di sì. E poi, qual è il più grande messaggio di Paper Girls per il pubblico?

Fina: Beh, prima di tutto hai fatto centro perfettamente. Potresti fare l’intervista al posto nostro! Questo è esattamente quello che abbiamo cercato di comunicare e siamo liete che questo sia arrivato. Il più grande messaggio che ho colto è stato il potere femminile. Lo show sorpassa i vecchi testi, non c’è continuità. Le ragazze palano soltanto degli uomini, non hanno bisogno che loro le salvino. Sono le eroine di loro stesse e qualcosa che molte donne sul set hanno detto è che loro avrebbero voluto uno show del genere quando erano più giovani. Quindi spero che possiamo essere questo per la generazione futura di ragazze. Ci auguriamo ci sia ancora speranza e che possiamo portare un po’ di potere nella generazione futura, e dare qualcosa da poter perseguire.

Camryn: Sì, credo che un importante messaggio possa essere ricavato dallo show. Ce ne sono due, uno specifico per le donne in generale: tu non meriti di essere un personaggio secondario, non devi avere un interesse amoroso, non devi fare dolci al forno con altre donne. Qui c’è questa rappresentazione per cui tu sei carica, sei caricata verso il tuo futuro, e non hai bisogno di essere salvata dagli uomini, non hai bisogno di essere salvata in generale. Mi piace molto il messaggio che credo si ottenga dallo show. E riguardo a quello per tutti, direi: sii chi sei, perché chiunque altro è occupato e tu sei perfetto così come sei, e credo sia tutto ciò che conta. Sii felice con chi sei.

Riley: Sì, credo che lo show non sia solo sull’amicizia femminile e il potere femminile, ma che Paper Girls sia per tutti, e penso sia importante che le persone ricordino di guardare le cose con altre prospettive. Paper Girls parla di guardare le cose attraverso la prospettiva di quattro giovani ragazze, il che è raro nei media oggi, e credo sia fantastico che le persone comincino ad ascoltare giovani donne in questa industria. Ma qualcosa che ho appreso dallo show, e che spero altre persone possano ricavare, è che è importante vivere l’attimo, non importa cosa è successo o cosa credete succederà. Non importa quanti anni hai, è ok non riuscire a far quadrare tutto, e tu sei capace di tenere il tuo destino tra le mani.

Erin affronta una sfida importante

Sì, hai ragione. È stata la stessa impressione che ho avuto io guardando voi e i vostri personaggi crescere e interfacciarsi con la vostra versione adulta in qualche modo. Quindi credo sia un modo e un’opportunità per voi di approcciarvi a qualcosa di importante nella vita, invece di semplice azione. Insomma, è davvero un grande show sulla fantascienza e l’avventura e ho apprezzato molto la storia, ma credo sia più importante inviare un reale messaggio alle persone. E sono lieta che sia stato uno show di donne, da donna posso dirlo. Quindi è stato un piacere affrontare certi contenuti come crescere e interfacciarsi ad argomenti profondi sulla vita.

Riley: Grazie davvero per questo, significa molto. Credo anche che Paper Girls ti faccia sentire fiera di essere una ragazza. E ogni volta che sei circondata da donne, senti il potere.

Grazie per le vostre risposte, sono stata lieta di spendere un po’ di tempo con voi. Ero davvero entusiasta e sono semplicemente felice, davvero. Vi auguro il meglio per la vostra carriera e la vostra vita.