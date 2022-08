Paramount Plus, il servizio streaming di Paramount Global, debutterà in Italia il prossimo settembre e porterà con sé ben oltre 8.000 ore di intrattenimento per tutta la famiglia, con il meglio di grandi titoli internazionali e di produzioni italiane originali. Si tratta di un’espansione del servizio SVOD che non si fermerà unicamente all’Italia ma coinvolgerà anche Francia, Germania, Svizzera, e Austria dove Paramount+ arriverà a dicembre.

Paramount+ nacque il 4 marzo 2021 come rebrand di CBS All Access, un servizio di abbonamento alla TV in live streaming lanciato da CBS nel 2014 soprattutto negli Stati Uniti. Da allora, tuttavia, è diventato un valido concorrente di Netflix, Prime Video e Disney+ proponendo numerosi contenuti originali degni di nota. Paramount+, nel tempo, ha iniziato a riscuotere grande consenso di pubblico (a settembre 2022 arriverà a 45 mercati globali) è unico perché offre contenuti della rete combinata ViacomCBS, che comprende proprietà come Paramount, Nickelodeon, MTV, BET e Comedy Central. Inoltre ViacomCBS possiede anche il servizio di streaming gratuito Pluto TV e la rete Showtime e di quest’ultimo si potranno osservare in esclusiva tanti contenuti solo su Paramount+.

Il costo di Paramount Plus e come averlo gratis

In Italia, Paramount Plus sarà disponibile dal 15 settembre su paramountplus.com, in versione mobile e attraverso un’ampia scelta di TV connesse tramite Apple, Amazon, Google, Samsung, SkyQ e altre. Il costo del servizio streaming sarà di 7.99 euro mensili con un periodo di prova di 7 giorni e possibilità di disdire in qualsiasi momento. Sarà possibile stipulare anche un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro, anche in questo caso è previsto un periodo di prova di 7 giorni e la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Vi è, però, una possibilità per averlo gratuito: infatti, grazie alla partnership con Sky, gli abbonati a Sky Cinema potranno avere accesso a Paramount Plus senza costi aggiuntivi. Il costo del pacchetto SKY TV + CINEMA è di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, invece di 39 euro. L’attivazione ha un costo a partire da 9 euro con Sky Q via internet.