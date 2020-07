Parchi aperti ad Orlando anche in piena emergenza covid

L’emergenza coronavirus negli Stati Uniti continua e non accenna a rallentare. In California l’apertura dei parchi divertimento, originariamente programmata per Luglio non avverrà. Anche la Disney ha dovuto cambiare i suoi piani. Entrambi i parchi in California continueranno a restare chiusi fino a data da destinarsi.

Ma non tutti gli stati hanno adottato la linea dura. È il caso della Florida, che negli ultimi giorni continua a registrare migliaia di casi al giorno, per un totale che ha raggiunto i 282.000 contagiati. Tutti i parchi Universal ad Orlando sono aperti già da un mese, mentre in questi giorni sta riaprendo anche il complesso Walt Disney World. Nessuno accenna a fare un passo indietro, i parchi continueranno a restare aperti, piccoli e grandi. Ad esempio anche quelli del gruppo Sea World ad Orlando non chiuderanno nuovamente, ma si sono limitati a rimodulare leggermente il calendario.

Considerata la situazione, ci si sarebbe potuto aspettare che i parchi fossero sì aperti, ma vuoti. In realtà non è ciò che sta avvenendo. Per Disney World è ancora presto per poter fare statistiche, in quanto aperto soltanto da pochi giorni, invece presso gli Universal Studios le code sono sì molto più basse che in tempi normali, ma i parchi sono ben lontani dall’essere vuoti, con tempi d’attesa che raggiungono frequentemente i trenta minuti sulle attrazioni principali. È bene precisare che in tutti i parchi le norme sul distanziamento, la pulizia nonché l’obbligatorietà della mascherina, vengono fatte rispettare in modo rigoroso, ma il rischio resta sempre, perché purtroppo c’è e ci sarà sempre chi non rispetta alla lettera l’obbligo di indossarla per tutta la durata della visita.

Altri parchi in giro per il mondo hanno adottato invece un approccio maggiormente cautelativo. È il caso di Hong Kong dove a seguito dell’aumento del numero di contagi, Hong Kong Disneyland ha richiuso immediatamente i cancelli.