Il finale della sesta stagione di Peaky Blinder, una delle più recenti proposte di Netflix, ha lasciato i fan della banda criminale con la sensazione che l’epopea dei fratelli Shelby non si sia ancora conclusa. A corroborare questa sensazione sono alcune recenti dichiarazioni di Cillian Murphy, interprete del capofamiglia Tommy Shelby, che ha parlato del futuro di Peaky Blinders.

Cillian Murphy, alias Tommy Shelby, dice la sua sul futuro di Peaky Blinders

La serie creata nel 2013 da Steve Knight è ispirata a una vera gang criminale britannica, operativa tra la fine ‘800 e il primo ventennio del ‘900. Peaky Blinders è stato spostato nel periodo tra i due conflitti mondiali, raccontando la saga della famiglia Shelby, attiva a Birmingham, pronta a scalare la società britannica, passando dai bassifondi alle aule del Parlamento. Vincitrice di diversi premi, la serie si è conclusa con la sua sesta stagione, arrivata su Netflix lo scorso 10 giugno, ma Cillian Murphy, parlando con Deadline ha lasciato intendere che rivedremo ancora Tommy Shelby:

“Non so davvero nulla e sarei estremamente felice se qualcuno scrivesse una sceneggiatura, am credo sia un bene per tutti prenderci una piccola pausa. E’ sempre salutate e dopo di questa potremmo rimettere insieme la banda. Steve è uno scrittore assurdamente impegnato e molto richiesto, ma so che adora scrivere dei Peaky Blinders oltre ogni cosa, sono sicuro che vi direbbe la stessa cosa, li adora. Quindi penso che quando arriverà il momento, se ci sarà un’altra storia da raccontare, io sarò pronto”

Knight non ha mai fatto mistero di voler dare ancora respiro alla saga dei fratelli Shelby. Lo scorso autunno aveva confessato a Variety di avere in programma un film conclusivo, ambientato a Birmingham, con cui chiudere definitivamente la storia di PEaky Blinder. Nelle idee del creatore della serie, le riprese dovrebbero cominciare nel 2023, ma ad oggi non si hanno ancora notizie certe di questo ultimo capitolo di Peaky Blinders.