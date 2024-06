Nightdive Studios annuncia ufficialmente 'The Thing: Remastered'

Nightdive Studios ha annunciato il ritorno di The Thing, il celebre videogioco, uscito per la storica PlayStation 2, che prosegue la narrazione della celebre pellicola del 1982 diretta da John Carpenter.

La notizia è stata rivelata durante l'evento IGN Live, dove Nightdive Studios, noto per il rimastering di titoli come Star Wars: Dark Forces e System Shock, ha condiviso i dettagli di The Thing: Remastered.

Questa nuova versione del gioco sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch, e si prevede che sarà lanciata entro la fine del 2024.

Il gioco è un survival horror in terza persona dove il giocatore entra nei panni del Capitano J.F. Blake. Questo membro della United States Army Special Forces è incaricato di indagare sugli eventi misteriosi e terrificanti che si sono verificati nella base americana Outpost #31, base storica del film originale.

Blake e la sua squadra sono però a rischio di infestazione da parte di una entità aliena capace di mutare forma, rendendo ogni passo nel gelido deserto artico una lotta per la sopravvivenza.

The Thing: Remastered proporrà un miglioramento della grafica con modelli, texture e animazioni avanzate, oltre a sistemi di rendering 3D per effetti di illuminazione e atmosfere più immersive.

Il gioco supporterà risoluzioni fino a 4K e un framerate fino a 120 FPS su piattaforme come PC, PlayStation 5, e Xbox Series X|S, offrendo anche supporto completamente integrato per i Trofei su PlayStation e gli Achievements su Xbox e Steam.

Il gioco vanta diverse caratteristiche chiave, come il ritorno alla base U.S. Outpost #31, dove i giocatori dovranno confrontarsi con mostri di vario genere, dall’alieno mutaforma che può nascondersi tra i membri della squadra, alla necessità di gestire la fiducia e il livello di paranoia dei compagni di squadra. La gestione dell’equipaggio permette di influenzare il comportamento degli NPC che possono sfociare in disubbidienza o peggio, essere totalmente sopraffatti dalla paura.

Larry Kuperman, direttore dello sviluppo commerciale di Nightdive Studios, ha espresso grande entusiasmo per il progetto: “