Pendragon Game Studio annuncia il gioco da tavolo Diabolik – Colpi e Indagini

Pendragon Game Studio, in collaborazione con la casa editrice Astorina, è lieta di annunciare la pubblicazione del gioco da tavolo dedicato al famoso personaggio di Diabolik. L’uscita è prevista per questo autunno, prima della distribuzione nelle sale cinematografiche del film ispirato proprio a Diabolik, prodotto e distribuito da 01 Distribution per la regia dei fratelli Manetti con Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (Ginko).

In Diabolik – Colpi e Indagini, i giocatori vivranno in prima persona i “furti impossibili” che ogni mese vengono raccontati sugli albi a fumetti, sia dal lato di Diabolik ed Eva Kant, sia da quello

dell’ispettore Ginko e della polizia.

Silvio Negri-Clementi, CEO di Pendragon Game Studio, ha dichiarato:

“Diabolik è un pilastro del fumetto italiano e una figura fondamentale all’interno della cultura pop italiana e non solo. I suoi racconti hanno intrattenuto generazioni di lettori. Per noi di Pendragon è quindi un grande onore poter lavorare su un personaggio e un brand di questa importanza”.

Mario Gomboli, Direttore Editoriale di Astorina srl, ha raccontato così la filosofia dietro Diabolik:

“Per Diabolik ogni colpo è una sfida. Se non è complesso, se non comporta una accurata strategia, se non implica un confronto con avversari degni di lui… non si diverte. Portare questa logika in un gioco da tavolo coerente al modus operandi del personaggio è stata a sua volta una sfida. Vincente, a mio parere”.

Il gioco è sviluppato da DAMThings!, il cui socio e fondatore, Luca Maragno, si è così espresso:

“Confrontarsi con un personaggio del calibro di Diabolik per portarlo nel mondo dei giochi da tavolo è stata una sfida entusiasmante. Non solo gli amanti del Re del Terrore troveranno tutti gli elementi che ne hanno decretato il successo, ma anche il pubblico degli appassionati del genere crime potranno divertirsi con intriganti dinamiche di investigazione, caccia e fuga”.

Ricordiamo che Diabolik è un personaggio di fantasia nato nel 1962 dall’immaginazione di Angela e Luciana Giussani. In breve tempo è diventato un vero e proprio simbolo del fumetto nostrano imponendosi come figura iconica dell’antieroe e dando vita ad un vero proprio genere fumettistico chiamato fumetto nero italiano.

Il successo di Diabolik in Italia e nel mondo viene raccontato anche dai numeri, con quasi 50 milioni di copie vendute dal 1962 ad oggi, solo in Italia. Il film di Diabolik è previsto in uscita il

prossimo 31 dicembre.