Penny on M.A.R.S., la terza stagione arriverà presto su Disney+!

Dopo il suo debutto ufficiale lo scorso 24 marzo, il catalogo di Disney+ continua ad espandersi con nuovi contenuti originali targati Disney, e dei suoi marchi (Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic). Infatti, La Casa di Topolino ha ufficialmente confermato l’arrivo della terza stagione di Penny on M.A.R.S., accompagnato da un trailer ufficiale.

Penny on M.A.R.S. è una serie televisiva in cui sogni, segreti, amicizia e amore vivono a ritmo di musica. Il segreto di Penny è stato ormai rivelato, e in questa nuova stagione gli appassionati vedranno con i propri occhi le scelte della protagonista, che la porteranno a diventare una cantante famosa, e il ruolo degli amici – di sempre e quelli nuovi – e della famiglia.

Questa stagione, inoltre, come tutte quelle precedenti, è una produzione originale italiana, girata a Milano. A dirigere Penny on M.A.R.S. c’è Claudio Norza, che in passato ha diretto la serie tv Alex&Co. Il cast, invece, comprende Olivia Mai-Barret (interprete della protagonista Penny), Shannon Gaskin (nel ruolo di Camilla) e Finlay MacMillan (che vestirà i panni del talentuoso Sebastian).

Disney, purtroppo, non ha ancora confermato la data d’uscita di questa nuova stagione, ma seguiranno doverosi aggiornamenti, che saranno prontamente riportati nelle pagine di Cultura POP di Tom’s Hardware Italia. Continuate a seguirci.