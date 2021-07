Per James Gunn The Suicide Squad sarà un film “malinconico ed impegnato”

Ad ormai meno di un mese dall’uscita di The Suicide Squad, il regista James Gunn ha assicurato in un’intervista a ScreeRant che si tratterà di un tassello profondo ed impegnato del DC Extended Universe, paragonandolo nuovamente ai suoi due film sui Guardiani della Galassia per i Marvel Studios.

È una storia commovente. Una delle cose più divertenti a cui penso spesso è che anche se dovessi uccidere i Guardiani della Galassia ne sceglierei alcuni, ma in questo film non sai davvero a chi toccherà morire. [parlando dei Guardiani, ndr] Capisci che sono persone con dei problemi, ma in fondo sono delle brave persone. Qui invece [in Suicide Squad, ndr] la questione è più complicata, perchè ci sono dei personaggi che in fondo hanno un animo buono, altri che non sono affatto buoni. Alcuni di loro, la maggior parte, si trovano in mezzo alle sfumature di questo gioco morale, di questo dramma morale. Non sai mai cosa potrà accadere in sostanza.

Nei giorni scorsi Gunn ha anche risposto ad alcune domande dei fan su Twitter: ad esempio correggendo anche alcune incomprensioni riguardo al personaggio di Ratcatcher 2, interpretato da Daniela Melchior, rivelandone l’origine portoghese, e svelando la vera identità del Pensatore, alias Gaius Grieves. Proprio la sua celerità nel rispondere ai tweet ha portato i fan ad eleggerlo come “il più veloce fact-checker dell’emisfero occidentale”.

Sempre con un tweet, il regista ha nominato alcuni villain che sono stati scartati dalla pellicola, come Deadshot, Black Spider, Livewire, Punch/Jewelee e Deathstroke. A sua detta, ogni personaggio del film è stato scelto per un motivo preciso, grande o piccolo che sia, e nonostante amasse alcuni di quelli esclusi non sarebbero stati utili allo sviluppo.

The Suicide Squad, diretto e scritto da James Gunn, vedrà nel cast Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag), Michael Rooker (Savant), Flula Borg (Javelin), David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Margot Robbie (Harley Quinn), Daniela Melchior (Ratcatcher 2), Idris Elba (Bloodsport), Mayling NG (Mongal), Peter Capaldi (The Thinker), Alice Braga (Solsoria), Sylvester Stallone (King Shark), Pete Davidson (Blackguard), Nathan Fillion (TDK), Sean Gunn (Weasel), Jai Courtney (Captain Boomerang) e John Cena (Peacemaker), insieme a Steve Agee, Taika Waititi e Storm Reid.

Il film uscirà nelle nostre sale il prossimo 5 Agosto 2021, un giorno in anticipo rispetto agli Stati Uniti. Nell’attesa, potete conoscere i personaggi della Squadra Suicida acquistando su Amazon i fumetti DC Comics a loro dedicati e la loro precedente incarnazione cinematografica di David Ayer.