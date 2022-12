In occasione del Jump Festa ’23 si apprende il periodo di uscita e un nuovo trailer per Dr. Stone 3 – New World, ovvero la terza stagione animata ispirata al manga Dr. Stone scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi.

Periodo di uscita e trailer di Dr. Stone 3 – New World

La nuova attesa serie anime avrà inizio ad aprile 2023 e di seguito possiamo guadare le nuove sequenze diffuse dal distributore TOHO Animation:

Lo spettacolo ha diffuso anche una nuova key visual dell’anime. Per completezza, eccola di seguito:

La key visual della Stagione 3 di Dr. Stone

Si apprende, inoltre, che il primo episodio sarà proiettato in anteprima e a porte chiuse il 12 marzo 2023.

L’opera ha ispirato due serie animate prodotte da TMS Entertainment. La prima è costituita da 24 episodi e la seconda, intitolata STONE WARS, da 12 episodi. Entrambe sono state trasmesse in simulcast, in lingua originale con sottotitoli, da Crunchyroll in Italia.

La prima stagione doppiata in italiano è in corso di proiezione su Crunchyroll dal 12 dicembre con un episodio a settimana.

Dr. Stone: il manga e l’anime

Dr. Stone è un manga sceneggiato da Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) e illustrato da Boichi (Sun Ken Rock). In Giappone è pubblicato da Shueisha sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal marzo del 2017 e conta al momento 23 volumi; in Italia è in corso per Star Comics con 21 volumi usciti finora (invitiamo a recuperare il suddetto numero qui su Amazon se non lo aveste ancora fatto).

Eccovi una breve sinossi:

Diverse migliaia di anni dopo un misterioso fenomeno che ha trasformato tutta l’umanità in pietra, Senku Ishigami, un ragazzo straordinariamente intelligente e amante dalla scienza, si risveglia. Di fronte a un mondo di pietra e al totale collasso della civiltà, Senku decide di usare la scienza per ricostruire il mondo. Iniziando dal suo fortissimo amico d’infanzia Taiju Oki, che si è risvegliato nello stesso periodo, inizieranno a ricostruire la civiltà dal nulla… Una straordinaria avventura sta per iniziare attraverso due milioni di anni di storia scientifica dall’età della pietra ai giorni nostri!

A marzo 2020 Shueisha ha pubblicato lo spin-off manga ispirato al manga intitolato Dr. Stone reboot: Byakuya concludendosi con 9 capitoli totali. Il manga è stato scritto e disegnato da Boichi e lo sceneggiatore Inagaki si è occupato di supervisionare i dialoghi e delle reazioni dei personaggi. La storia dello spin-off ha narrato le vicende del padre del protagonista Senku, Byakuya Ishigami, ed è disponibile anche in Italia sempre per Star Comics da marzo 2021 (recuperatelo qui se siete affamati di avventure scientifiche).

Prodotta da TMS Entertainment, il manga vanta al momento due serie animate trasmesse: la prima costituita da 24 episodi e la seconda, intitolata STONE WARS, da 12 episodi. Entrambe sono state trasmesse in simulcast, in lingua originale con sottotitoli, da Crunchyroll in Italia. La terza stagione avrà inizio ad aprile 2023 in Giappone.