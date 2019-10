Pirati dei Caraibi: sarà Karen Gillan la nuova protagonista?

I dirigenti della Disney stanno pensando di sostituire in Pirati dei Caraibi Johnny Depp con una star della Marvel Cinematic Universe. Sarà del tutto vero?

Dopo la rottura con Disney, Johnny Depp non interpreterà Capitan Jack Sparrow nel nuovo lungometraggio dei Pirati dei Caraibi. Secondo alcune indiscrezioni, la casa di Topolino è intenzionata ad affidare il ruolo vacante a una star del Marvel Cinematic Universe.

Il destino dei Pirati dei Caraibi è completamente diverso da quello tanto atteso dagli appassionati. Secondo quanto vociferato da We Got This Covered, il nuovo protagonista (o meglio, la nuova protagonista ndR) sarà Karen Gillan, che ha da poco concluso due buone performance in Guardiani della Galassia (nei panni di Nebula) e Jumanji – Benvenuti nella Giungla.

Se la notizia si dimostrasse veritiera, il sentiero (intrapreso con l’amatissimo Johnny Depp) della saga cambierebbe, e non di poco. Di conseguenza, questo cambiamento potrebbe anche nuocere il successo della futura pellicola.

Come se non bastasse, Disney deve vedersela con gli appassionati dell’attore statunitense, infatti quest’ultimi hanno recentemente lanciato una petizione per riavere Depp nel ruolo di Sparrow. Naturalmente non possiamo confermarvi nulla, ma seguiranno doverosi aggiornamenti sulla vicenda.