Planet Manga annuncia Shy di Bukimi Miki

Continua l’ondata di annunci sui social di Planet Manga con i nuovi titoli che entreranno nel loro catalogo nei prossimi mesi. Questa volta tocca a Shy, di Bukimi Miki, è un manga dalle tinte supereroistiche edito in Giappone dal 2019 sulla testata Weekly Shonen Champion di Akita Shonen.

Shy, che in patria conta all’attivo già 9 volumi con più di 80 capitoli pubblicati, sta riscuotendo tra il pubblico un modesto ed altalenante successo, seguendo il trend portato al successo da My Hero Academia.

La storia segue le vicende di una giovane ragazza di 14 anni che deve difendere i suoi cari e la sua nazione, tuttavia si troverà a fare i conti con il suo carattere timido e tutte le incertezze tipiche dell’età a cui appartiene.

Planet Manga descrive così il titolo:

Una parola timidamente nascosta tra le righe: SHY è un action hero manga fuori dall’ordinario! Come si fa ad essere un eroe se sei un asociale, super-timida ragazza che non sopporta di stare in mezzo alla gente?! I supereroi di tutto il mondo sono riusciti a sventare la Terza Guerra Mondiale portando la Terra verso un periodo di pace. Nonostante ciò dovranno continuare a lavorare per mantenerla e in ogni paese esiste un supereroe. Shy, una ragazzina di 14 anni che difenderà il Giappone dovrà scontrarsi con i propri limiti, affrontare combattimenti e crisi di identità! Preparatevi a conoscere supereroi provenienti da tutto il mondo e a ricevere un messaggio che va dritto al cuore! La dolce e forte protagonista di SHY vi aspetta a ottobre nell’action manga che ha spopolato su Shonen Champion.