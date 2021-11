Planet of the Dead sarà un mash-up di generi diversi secondo Zack Snyder

Planet of the Dead è il tanto atteso sequel di Army of the Dead, sbarcato su Netflix il 21 maggio. Zack Snyder, regista del film, ha deciso di condividere un aggiornamento sul sequel, in particolare ha parlato del destino di Dieter e ha rivelato il suo desiderio di trasformare la pellicola in un film d’azione fantascientifico in piena regola con elementi horror. Ma vediamo più nel dettaglio.

Planet of the Dead: cosa dobbiamo aspettarci

Army of the Dead si è concluso con la rivelazione che la piaga degli zombie si è diffusa in tutto il mondo. Vanderohe è riemerso indenne dalle rovine di Vegas, ha noleggiato un costoso aereo privato per dirigersi verso Città del Messico, ma durante il tragitto ha scoperto di essere stato morso durante il combattimento con il re degli alpha, pertanto la sua trasformazione in zombie è imminente.

Fin da subito è stato chiaro che Zack Snyder aveva intenzione di rendere la pellicola ancora più scenografica e spettacolare. In particolare il regista ha tutte le intenzioni di inserire nel sequel ancora più elementi fantascientifici e horror:

“Shay [Hatten] e io abbiamo parlato del sequel diretto di Army of the Dead che potrebbe essere un film d’azione fantascientifico con elementi horror. Quindi è un genere divertente, probabilmente con una rapina al centro.”

Per quanto riguarda la trama in sé il regista ha spiegato che approfondirà il perché dell’apocalisse zombie e da dove vengono esattamente gli esseri. A questo proposito pensa di usare loop temporali, portali, e porte verso altri regni. Insomma, fantastico, no?

Ha poi parlato del destino di Dieter. In effetti non abbiamo visto il personaggio morire, e data la sua maggiore popolarità dopo l’uscita di Army of Thieves, sembra che ci sia una discreta possibilità che possa tornare.

“Stavamo parlando di ben tre potenziali scenari per Dieter. Il primo è che è stato ucciso da Zeus e giace morto in un corridoio. Il secondo è che è stato morso da Zeus ed è uno spaventoso zombie alpha che corre da qualche parte nel deserto del Nevada. E la terza è che in qualche modo ha negoziato, combattuto o è successo qualcosa che ha distratto Zeus e quindi non è stato ucciso.”

Vi ricordiamo che Netflix insieme a Zack Snyder, sta sviluppando uno spin-off animato dal titolo Army of the Dead: Lost Vegas!

