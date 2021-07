Army of Thieves: il primo teaser del prequel di Army of the Dead

Netflix ha rivelato il primo teaser ufficiale di Army of Thieves, il tanto atteso prequel di Army of the Dead, film diretto da Zack Snyder sbarcato su Netflix il 21 maggio. Come possiamo già vedere guardando l’anticipazione, il prequel si presenta ricco d’azione e adrenalina.

Quello che sappiamo su Army of Thieves

Netflix aveva annunciato Army of Thieves l’anno scorso con lo scopo di espandere l’universo di Army of the Dead. A questo proposito vi ricordiamo anche che oltre al prequel, Netflix sta anche sviluppando una serie anime spin-off intitolata Army of the Dead: Lost Vegas ed è in lavorazione anche un sequel di Army of the Dead: Snyder ha infatti intenzione di affrontare il progetto dopo aver finito di lavorare al suo film di Rebel Moon.

Army of Thieves è diretto da Matthias Schweighöfer che riprende anche il suo ruolo di Ludwig Dieter, eccentrico esperto di casseforti tedesco. La sceneggiatura è opera di Shay Hatten che ha tratto ispirazione da una storia scritta insieme a Snyder, produttore del film. Per quanto riguarda i membri del cast, oltre a Schweighöfer, Army of Thieves è interpretato da Nathalie Emmanuel, Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Jonathan Cohen, Noemie Nakai, Peter Simonischek e John Bubniak.

Army of Thieves sarà incentrato sulle avventure dei personaggi di Army of The Dead prima della loro pericolosa rapina nel deserto del Nevada. Dal punto di vista temporale, il prequel sarà ambientato durante i primi giorni dello scoppio del virus che hanno portato all’apocalisse zombie.

Protagonista è Ludwig Dieter. Una donna misteriosa lo recluta per unirsi a una banda di criminali più ricercati dell’Interpol, nel tentativo di rubare una sequenza di leggendarie, casseforti impossibili da scassinare in tutta Europa.

Qui sotto potete guardare il teaser:

Matthias Schweighöefer ha dato alcune anticipazione sul prequel:

“The Thieves sarà un film molto divertente e fantastico. Abbiamo finito e sono in post-produzione. Nathalie Emmanuel è fantastica in quel film. E sì, sarà una corsa infernale; é così divertente. E vedrete scene mai viste prima, é davvero divertente. Quindi, se tutto va bene, potremo vedere il film molto presto.”

In attesa di Army of Thieves recuperate il Blue-Ray di Army of The Dead disponibile su Amazon!