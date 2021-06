Prime Day: i cofanetti manga imperdibili

Perché scegliere un cofanetto manga? Per l’appeal della confezione, decorata con scene, soggetti, simboli e particolari colori che richiamano la trama della storia, per recuperare serie manga in una versione aggiornata con contenuti extra che fanno a gola a qualsiasi collezionista o semplicemente perché la storia in sé vale la pena di essere letta. Ecco allora 8 cofanetti manga che non potete lasciarvi sfuggire!

Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection BOX (1-5)

Oscar, Maria Antonietta, Rosalie, Jeanne e tutte le indimenticabili “rose di Versailles” del manga capolavoro di Ryoko Ikeda tornano in Italia, in un’edizione deluxe, in una nuova edizione, 5 volumi in grande formato, ognuno con tutte le pagine a colori previste nelle più recenti edizioni giapponesi e gallery delle illustrazioni uscite all’epoca della prima serializzazione su rivista. Il tutto raccolto in uno spettacolare cofanetto manga il cui design riproduce il cancello di Versailles, con all’interno altre splendide sorprese: un esclusivo libretto contenente tutti i frontespizi dell’edizione originale (raccolta inedita) e la Paper doll di Lady Oscar.

Il manga originale venne serializzato in Giappone rivista dal 1972 al 1973, ambientato nella Francia di fine Settecento, negli ultimi anni dell’ancien regime. La corte di Versailles è il crocevia delle vite e dei destini di un gruppo di giovani donne e uomini destinati a lasciare un’impronta eterna nella Storia e nei cuori di tutti i lettori.

Karma of Purgatory. Collection box (Vol. 1-5)

Karma of Purgatory è una storia drammatica e surreale scritta da Shun Hirose e disegnata da Negi Haruba, autore di The Quintessential Quintuplets. La J-POP raccoglie tutti e 5 i volumi in uno stupendo cofanetto manga da collezione.

Il tema centrale di Karma of Purgatory è il suicidio e tutto ciò che comporta, non solo per chi ha deciso di togliersi la vita ma anche per le persone che rimangono indietro. Inconsapevoli di ciò, i protagonisti di queste storie decidono di rinunciare alla propria vita, ignorando che il karma è lì in agguato, pronto a metterli alla prova e a costringerli ad aiutare le persone condannate all’infelicità in seguito al loro gesto estremo.

Randagi – Box (1-4)

Randagi è una miniserie creata da Keigo Shinzo che racconta l’incontro fra un uomo che ha perso la speranza e una ragazza che non l’ha mai conosciuta e che vi conquisterà con i suoi personaggi. La casa editrice J-POP raccoglie in questo cofanetto manga da collezione i quattro volumi che compongono la serie.

La vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte prematura della figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza quando si imbatte in una giovane ragazza scappata di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che somiglia spaventosamente alla sua figlia scomparsa. L’incontro fra i due darà origine a un rapporto profondo, in questa storia che non nasconde la durezza della realtà.

Il prezzo di una vita. I sold my life for ten thousand yen per year

Il prezzo di una vita. I sold my life for ten thousand yen per year è un’opera delicata che offre molti spunti di riflessione. Disegnata da Shōichi Taguchi e basata sulla light novel di Sugaru Miaki, Mikkakan no kōfuku (Tre giorni di felicità) è raccolta dalla J-POP in un delizioso cofanetto manga che ritrae la protagonista Miyagi.

Qual è il valore della vita? In base a cosa lo si determina? È determinato dagli altri o siamo noi gli artefici? Kusunoki è un ragazzo che passa le sue giornate nell’apatia più totale, non ha aspettative per il futuro ha problemi finanziari, quando si imbatte in un negozio misterioso, dove è possibile vendere la propria vita, il proprio tempo o la propria salute. Convinto di non avere davanti a sé anni degni di essere vissuti, decide di darne via la maggior parte, tenendosi solo tre mesi. Quello che non sa è che dovrà passarli sorvegliato da Miyagi, una ragazza che lo terrà d’occhio ventiquattro ore su ventiquattro che ha il compito di impedirgli di compiere azioni sconsiderate che possano danneggiare gli altri in questi suoi ultimi mesi di vita, pena la morte preventiva.

Voglio Mangiare Il Tuo Pancreas Collection Box: Vol. 1-2

Dynit Manga raccoglie in un elegante cofanetto manga, i due volumi del manga bestseller Voglio mangiare il tuo pancreas e il romanzo di Yoru Sumino del 2014, una struggente storia d’amore che ha ispirato un adattamento live-action e un lungometraggio animato con oltre 2 milioni di copie vendute.

Haruki Shiga è un normalissimo studente: poco appariscente, un po’ apatico, introverso e amante della lettura. un giorno trova per caso il diario di Sakura Yamauchi, la ragazza più allegra e positiva della sua classe, ma scopre che è affetta da una grave malattia al pancreas e che le resta poco da vivere. Inizia così una stranissima relazione tra due compagni di classe diametralmente opposti che condividono il terribile segreto della ragazza.

Hellsing. New edition. Box: 1-5

Gli amanti di Hellsing, il manga action-horror scritto e disegnato da Kōta Hirano non possono lasciarsi sfuggire la nuova edizione di grande formato, proposta dalla J-POP. Tutti e 5 i volumi della serie sono racchiusi in questo appariscente e curato cofanetto manga.

Una nobile casata inglese, gli Hellsing, lotta da generazioni contro i vampiri, al punto da essersi trasformata in una vera e propria organizzazione paramilitare al servizio segreto di sua maestà. L’ultima erede e leader del casato, Lady Integra, ha poi al suo fianco nella lotta un’arma tanto formidabile quanto impensabile: lo spietato vampiro Alucard.

Il bizzarro universo di Hirohiko Araki

Star Comics propone Il bizzarro universo di Hirohiko Araki, un cofanetto pensato per raccogliere e presentare sia al nuovo pubblico sia agli amanti delle opere di Araki una selezione di manga fondamentali per esplorare la crescita artistica del disegnatore de Le bizzarre avventure di JoJo, impreziositi da una stampa e una edizione di pregio.

Il cofanetto contiene 4 volumi in tutto, acquistabili anche singolarmente: Magical B.T. che narra le vicende di un ragazzino amante della magia che vive assieme alla nonna, GorgeOus Irene, comprende vari episodi della bellissima assassina professionista Irene, figlia di famiglia siciliana, Baoh prende il nome da un misterioso parassita che rende il protagonista, Ikuro Hashizawa, immortale e capace di trasformarsi in una creatura invincibile e Under Execution Under Jailbreak è, a sua volta, una raccolta di 4 storie che includono anche due personaggi de Le bizzarre avventure di JoJo: Rohan Kishibe e Yoshikage Kira.

Blue summer Box

Per concludere ecco un’opera che profuma d’estate. Blue summer Box raccoglie due volumi, You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You, scritti e disegnati da Nagisa Furuya, e una cartolina da collezione. È pubblicato dalla Star Comics. Uno shounen-ai adatto a tutti, anche a colore che non hanno famigliarità con il genere!

Chiharu Saeki e Wataru Toda sono entrambi appassionati di film e proprio da questa passione comune germoglia la loro amicizia. Il tempo che passano insieme è piacevole e le giornate trascorrono con naturalezza, finché un giorno accade qualcosa che cambia completamente il loro rapporto. In un turbinio di emozioni incontrollabili, Chiharu propone a Wataru di sfruttare le vacanze estive per fare una sorta di pellegrinaggio. Due liceali, un’estate e un viaggio: gli ingredienti perfetti per una travolgente storia d’amore.

