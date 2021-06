Prime Day: Le Statue di Demon Slayer da non perdere

Anche se il Manga di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è ormai concluso da mesi non si fermano di certo i prodotti legati al suo brand che ogni mese macina proposte e novità dal mondo del collezionismo. In occasione degli Amazon Prime Days abbiamo creato una raccolta di prodotti interessanti legati al manga / anime di Koyoharu Gotouge. Le figure che seguono sono secondo noi le migliori dal punto di vista qualitativo e in svariate occasioni abbiamo avuto anche la fortuna di recensirle in anteprima.

Stiamo parlando delle mitiche figure di Tamashii Nations, le Figuarts Zero. Questi piccoli oggetti da collezione ritraggono i personaggi dell’anime nelle loro iconiche scene d’attacco con quasi sempre un elemento naturale che rappresenta lo stile di combattimento. Ci teniamo particolarmente a sottolineare che questi prodotti da noi selezionati sono quelli ufficiali e non semplici imitazioni dalla dubbia qualità.

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Tanjiro Kamado

Insieme alla sorella minore Nezuko è sopravvissuto ad una strage che ha sterminato la famiglia e ha trasformato in demone la sorella. La sua missione di Ammazza-Demoni è quella di trovare Kibutsuji Muzan e così porre rimedio alla situazione della piccola Nezuko. Lo stile di combattimento di Tanjiro è quello del Respiro dell’Acqua ma presto scopre di essere in grado di utilizzare anche le tecniche del Respiro del Fuoco tra le più antiche e potenti. La figure Tanjiro Kamado (Water breathing) di Tamashii Nations mostra un Tanjiro proprio mentre sta utilizzando una delle tecniche, gli effetti dell’acqua circondano il personaggio mentre sta scagliando un colpo. Dello stesso personaggio esiste anche la versione chiamata Hinokami Kagura ovvero “Danza del Dio del Fuoco”

» Tanjiro Kamado (Water Breathing) è disponibile per l’acquisto online

» Tanjiro Kamado (Hinokami Kagura) è disponibile per l’acquisto online



Zenitsu Agatsuma

Con quella voce stridula e il suo continuo lamentarsi a molti Zenitsu sta proprio antipatico. Il personaggio è stereotipato al massimo e il suo essere frignone e petulante serve solo a far restare meravigliati quando cade sotto lo stato di incoscienza diventando lo spadaccino più temuto dai demoni. Lui non si accorge di cosa sta facendo, il suo corpo si muove da solo e sferra dei fendenti fulminei da lasciare senza parole ogni avversario. La statua di Tamashii Nations immortala il momento esatto in cui Zenitsu sta per scattare. La figure è circondata dai lampi gialli tipici del Respiro del Fulmine.

» Zenitsu Agatsuma (Thunder Breathing) è disponibile per l’acquisto online

Kyojuro Rengoku

Pilastro della Fiamma, uno degli ammazza demoni più forti in vita. Lo vediamo con un ruolo attivo nella saga del Treno, la parte che è stata trasposta in un film per il cinema. In tanti si sono innamorati di questo personaggio e l’eco del suo successo e’ giunto fino all’autore del Manga che ne ha annunciato anche una serie Prequel con lui protagonista .La statua di Tamashii Nations lo vede avvolto dalle fiamme con la sua spada in mano e il suo strano sorriso.

» Kyojuro Rengoku (Flame Breathing) è disponibile per l’acquisto online

Giyu Tomioka

Se non fosse stato per lui, la piccola Nezuko e il Giovane Tanjiro sarebbero stati già giustiziati dagli altri ammazza demoni. Decide di spedire Tanjiro dal suo maestro e lo fa addestrare nella tecnica del respiro acquatico. Gli abiti di Tomioka sono un chiaro omaggio ai suoi compagni di allenamento, scomparsi anni orsono per mano di un demone. La Figure di Tomioka è raffigurata in posa di caricamento, con una serie di getti d’acqua che fuoriescono dal suolo.

» Giyu Tomioka (Water Breathing) è disponibile per l’acquisto online