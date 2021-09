Prime immagini e sigla di Star Trek: Prodigy, la nuova serie animata

Star Trek: Prodigy è l’attesissima nuova serie animata ambientata del vasto universo di Star Trek. Durante il panel virtuale di Paramount+ che è stato ospitato dalla TCA (Television Critics Association), l’associazione dei critici televisivi statunitensi e canadesi è stata rivelata per la prima volta in assoluto la sigla di Star Trek: Prodigy, insieme alle primissime immagini di quelli che saranno i principali villain della serie animata in arrivo.

La sigla di Star Trek: Prodigy

Oltre a delle meravigliose immagini davvero mozzafiato, la sigla di Star Trek: Prodigy presenta un tema musicale originale composto da Michael Giacchino, il compositore italo-americano celebre per aver vinto il Premio Oscar per la sua colonna sonora di Up e che ha composto le colonne sonore di film come Gli Incredibili, Mission: Impossible, Jojo Rabbit e di diverse serie di Star Trek. Trovate il video della sigla di Star Trek: Prodigy nel post originale pubblicato su Twitter da Star Trek on Paramount+ qui di seguito:

There's a new ship in the galaxy. Check out the opening credits of @Nickelodeon's #StarTrekProdigy, coming soon to @ParamountPlus. pic.twitter.com/1DxZAtEGZn — Star Trek on Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) August 31, 2021

Prime immagini dei villain di Star Trek: Prodigy

I principali villain della serie saranno The Diviner e Drednok, doppiati rispettivamente da John Noble e Jimmi Simpson.

Star Trek: Prodigy segue

“un eterogeneo equipaggio di giovani alieni che devono capire come lavorare insieme mentre navigano in una galassia più grande, alla ricerca di un futuro migliore. Questi sei giovani emarginati non sanno nulla della nave che hanno requisito – una prima volta nella storia del franchise di Star Trek, ma nel corso delle loro avventure insieme, ciascuno di loro verrà presentato alla Flotta Stellare e agli ideali che rappresenta“.

I “sei giovani emarginati” in questione sono Dal (Brett Gray), Gwyn (Ella Purnell), Jankom Pog (Jason Mantzoukas), Murf (Dee Bradley Baker), Zero (Angus Imrie) e Rok-Tahk (Rylee Alazraqui). Dopo aver preso il controllo di una nave abbandonata della Flotta Stellare, la U.S.S. Protostar, hanno stabilito una rotta per il Quadrante Alfa. Inoltre, in Prodigy Kate Mulgrew di Star Trek: Voyager riprenderà il ruolo del capitano Kathryn Janeway, che appare nella serie animata sotto forma di ologramma.

Prodotto da Nickelodeon Animation Studio e Eye Animation Studios di CBS Studios, Star Trek: Prodigy non ha attualmente una data ufficiale per la prima, anche se dovrebbe arrivare sul servizio di streaming Paramount+ il prossimo autunno. Lo spettacolo arriverà poi su Nickelodeon in un secondo momento.

Star Trek: Prodigy sarà distribuito in Italia da Sky e Paramount+ nel 2022. Fate i vostri acquisti a tema Star Trek in questa ricchissima pagina che trovate su Amazon!