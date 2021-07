Star Trek: Prodigy, teaser trailer della nuova serie animata

Durante il panel virtuale di Star Trek Universe presso il Comic-Con@Home, il regista di Star Trek: Prodigy, Ben Hibon, ha spiegato, dopo aver rivelato un primo teaser trailer, come la serie animata si inserisce nel canone di Star Trek.

Star Trek: Prodigy sarà una serie canonica

Il regista ha dichiarato che la serie è stata pensata non solo per i bambini, ma anche “per gli amanti dell’animazione, per gli amanti della fantascienza“. La speranza è dunque che è che i bambini guardino Prodigy con i loro genitori, per cui era necessario che la serie avesse un certo impatto visivo, anche perché, ha proseguito,

“Prodigy è canonico. Volevamo che questa serie e questa storia si inserissero all’interno di quell’universo incredibilmente ricco“.

Il produttore esecutivo e showrunner Dan Hageman ha proseguito paragonando Star Trek: Prodigy al fratello minore della saga di Star Trek (recuperate la storica serie originale di Star Trek in DVD qui su Amazon!), ma che non per questo va sottovalutata!

Star Trek: Prodigy, il primo teaser trailer

Durante il panel, i co-showrunner Dan e Kevin Hagemen hanno inoltre mostrato il primo teaser trailer della serie animata per bambini, presentando ai fan l'”eterogeneo equipaggio di giovani alieni” di Star Trek: Prodigy, secondo la sinossi ufficiale. Nella serie ci sarà il ritorno di Kate Mulgrew nei panni del Capitano Kathryn Janeway, la protagonista della serie live-action del 1995-2001 Star Trek: Voyager.

Trovate il primissimo teaser trailer per Star Trek: Prodigy qui di seguito:

Qui in basso potete invece trovare un video che mostra gli interventi di cui vi abbiamo proposto un estratto in questo articolo:

Star Trek: Prodigy sarà presentato in anteprima sul servizio di streaming Paramount+ questo autunno, per poi essere presentato su Nickelodeon. Prodigy si aggiungerà all’altra serie animata di Star Trek, Star Trek: Lower Decks, una serie animata comica.