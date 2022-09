Consegnata agli archivi l’edizione 2022 di All Out, PPV della AEW andato in scena domenica 4 settembre a Chicago. Tra incontri al cardiopalma, cambi titolati e ritorni shock, il grande evento della Compagnia di Tony Khan non ha deluso le aspettative. Ecco i risultati completi.

I risultati di AEW All Out

Casino Ladder Match: The Joker batte Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta, Penta El Zero Miedo, Rey Fenix, Rush, Andrade El Idolo & Dante Martin

Il PPV si apre con un caotico ladder match valido per decretare il nuovo sfidante al titolo mondiale della AEW. Sul finire dell’incontro alcuni uomini incappucciati invadono il ring: si tratta di Austin Gunn, Colten Gunn, W. Morrissey, Lee Moriarty, Ethan Page e il manager Stokely Hathaway. I sei regalano la vittoria al loro assistito, il Joker del match, che diventa quindi number one contender.

AEW World Trios Championship Tournament Finals: Kenny Omega & Young Bucks (The Elite) battono Adam Page, John Silver & Alex Reynolds (The Dark Order)

Come da pronostico, Kenny Omega e gli Young Bucks diventano i primi Trios Champions nella storia della AEW. Sul finale Adam “Hangman” Page colpisce inavvertitamente John Silver, permettendo al canadese di ottenere la vittoria.

TBS Championship: Jade Cargill (C) vs. “The Fallen Goddess” Athena

Continua la striscia di imbattibilità di Jade Cargill che mantiene il titolo ben saldo alla vita grazie alla distrazione resa possibile dalla sua alleata Keira Hogan.

Six Man Tag: FTR & Wardlow battono Jay Lethal & Motor City Machine Guns

Secondo match 3 vs 3 della serata: a vincere è il team dei face grazie a quattro poderose powerbomb di Wardlow, attuale TNT Champion, ai danni di Jay Lethal. Nel post match sale sul ring anche la figlia di Dax, una tenera bambina di otto anni.

AEW World Tag Team Championship: Keith Lee & Swerve Strickland (C) battono Max Caster & Anthony Bowens

Match di coppia adrenalinico e con molti ribaltamenti di fronte. Gli Acclaimed arrivano più volte vicini alla vittoria, ma sono gli attuali campioni a portarsi a casa il match dopo la combo powerbomb – foot stomp ai danni di Bowens.

Christian Cage batte Jungle Boy

Prima ancora che il match possa avere inizio Jungle Boy viene attaccato da Luchasaurus

Chris Jericho batte Bryan Danielson

Due vere e proprie leggende del ring che si affrontano per la prima volta in assoluto in AEW. Per l’occasione il canadese rispolvera la storica gimmick del Lionheart, come fatto in passato nel match contro Moxley. A vincere è proprio lui, giocando d’astuzia, dopo un low blow e la patentata Judas Effect.

AEW World Championship: CM Punk batte Jon Moxley

Match molto combattuto e sanguinolento con un Moxley più che determinato che mai. Alla fine a vincere è CM Punk, idolo di casa, dopo ben due GTS, laureandosi nuovamente AEW World Champion. I festeggiamenti hanno però breve durata: entra in scena il Joker del Casino Ladder Match che si rivela essere MJF!!

Maxwell Jacob Friedman è quindi tornato in AEW dopo il promo al vetriolo dei mesi scorsi e lancia un chiaro segnale a Punk: vuole il titolo mondiale della AEW!

Dove vedere AEW All Out