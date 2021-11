Pronta la sceneggiatura per il seguito di Point Break

Lo sceneggiatore di Point Break, W. Peter Iliff, ha scritto l’ intera sceneggiatura per una ipotetica serie, che andrebbe a essere un sequel diretto del film originale, con protagonista la figlia di Johnny Utah, il poliziotto sotto copertura interpretato nel film da Keanu Reeves. Diretto dal premio Oscar Kathryn Bigelow, Point Break, uscito nelle sale nel 1991, racconta la storia dell’agente Utah mentre si infiltra in un gruppo di surfisti, sospettati di essere anche una banda di rapinatori di banche drogati di adrenalina, guidati dal carismatico Bodhi, interpretato dal compianto Patrick Swayze.

Point Break (link Amazon) è considerato ancora oggi una vera opera di culto, stregando letteralmente milioni di fan, grazie alla maniera in cui la filosofia di vita dei personaggi, l’inseguire la fantomatica “estate senza fine”, è presentata, oltre al controverso rapporto tra Utah e Bodhi, che va ben al di là del semplice paradigma amico/nemico.

Point Break ha avuto anche un remake, uscito nel 2015, che però è stato letteralmente stroncato al botteghino dato che, secondo il pubblico, non era assolutamente al livello dell’originale per quanto riguarda la trama e il coinvolgimento, nonostante le numerose e spettacolari scene d’azione di cui era ricco.

Con questa ipotetica serie sequel, W. Peter Iliff spera di riportare il nome Point Break agli antichi splendori. La trama vede come protagonista la figlia di Johnny Utah che, dopo una carriera da snowboarder professionista, che l’aveva portata a non poter fare letteralmente più a meno delle scariche di adrenalina provate durante esibizioni potenzialmente mortali, decide di darsi “una calmata” ed entrare nell’FBI come suo padre, seguendo le sue orme anche come agente sotto copertura, infiltrandosi in un gruppo di eco terroristi. A quanto pare però, anche Utah jr si ritroverà con lo stesso dilemma provato trent’anni prima dal genitore, arrivando al punto di non sapere più bene da che parte stare.

Sfortunatamente per tutti i fan di Point Break però, il flop del remake del 2015 potrebbe pesare ancora enormemente sulla realizzazione di futuri progetti a riguardo. La serie sequel di Point Break, al momento, rimane soltanto una sceneggiatura, per quanto completa, senza ulteriori informazioni riguardante il quando e, soprattutto, il se sarà effettivamente realizzata.