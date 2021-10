Il film e la serie animata di BRZRKR, parla Keanu Reeves

Non solo film per Keanu Reeves: lo scorso Marzo l’attore ha infatti lanciato la serie a fumetti BRZRKR, scritta a quattro mani con lo sceneggiatore Matt Kindt e illustrata dal fumettista Ron Garney. E’ stato anche annunciato che la serie BOOM! Studios, che ha registrato numeri da capogiro per i preordini del primo numero, verrà adattata da Netflix per realizzare una serie animata e un film.

Keanu Reeves parla del film e della serie animata tratti dal fumetto BRZRKR

Intervistato da Collider, Keanu Reeves ha raccontato ulteriori dettagli sullo sviluppo del film e della serie animata tratte dal suo fumetto BRZRKR, attualmente in sviluppo da parte di Netflix.

Reeves sarà ovviamente il volto del protagonista nell’adattamento cinematografico del fumetto di BRZRKR, nonchè voce dello stesso nella serie animata, entrambi in corso di sviluppo da parte di Netflix. Nell’intervista, l’attore ha confermato che saranno prodotti diretti ad un pubblico adulto, vista la dose di violenza presente nel fumetto, e si è detto molto soddisfatto dei rapporti con Netflix. Non si tratterà di una riproduzione pedissequa al fumetto, dando anche modo a chi lavorerà con lui al film di poter dare il proprio contribuito. Riguardo invece alla serie animata, stanno ancora cercando lo studio giusto per realizzarla, ma si sa già che a scrivere la serie sarà Mattson Tomlin, lo sceneggiatore di The Batman.

BRZRKR, ideata dall’attore di John Wick e Matrix, è il violento e sanguinoso racconto di un guerriero immortale, senza nome, ma che combatte e lotta da che ha memoria. Il misterioso mercenario si è ora messo al servizio del governo americano, in cambio dell’aiuto da parte di questi per trovare una cura alla sua maledizione. Keanu Reeves, che ha scritto la serie insieme al fumettista Matt Kindt, sceneggiatore di MIND MGMT, tornerà nelle sale cinematografiche con Matrix Resurrection, di cui è uscito da poco il primo teaser trailer, e sta attualmente girando anche John Wick 4.

In attesa di ulteriori dettagli sul film e sulla serie animata di BRZKR, possiamo godere dell’interpretazione di Keanu Reeves nei film di John Wick e nei cult delle sorelle Wachowksi di Matrix, tutti film disponibili su Amazon.it