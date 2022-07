Sword Art Online the Movie -Progressive- Kuraki Yūyami no Scherzo (Scherzo of a Dark Dusk) è il nuovo film del franchise di Sword Art Online, annunciato dopo la conclusione di Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night che ha debuttato in Giappone il 30 ottobre. Il nuovo film del franchise debutterà nelle sale cinematografiche giapponesi il 10 settembre e, sebbene al momento non sia stato ancora rivelato alcun piano di distribuzione internazionale, sappiamo che il cast e lo staff torneranno per il nuovo film di cui è stato pubblicato il trailer.

Tutto ciò che sappiamo sul nuovo film di Sword Art Online Progressive

In Sword Art Online the Movie -Progressive- Kuraki Yūyami no Scherzo Kirito e Asuna continuano a farsi strada attraverso i piani di Aincrad. Ci sarnno nuove aggiunte al cast: Kaede Hondo nel ruolo di Liten e Yusuke Kobayashi in quello di Morte. Yoshitsugu Matsuoka e Haruka Tomatsu riprenderanno i ruoli di Kirito e Asuna.

Per quanto riguarda lo staff torna la regista Ayako Kohno e Kento Toya è di nuovo il designer dei personaggi. Yasuyuki Kai torna a dirigere l’azione e Yuki Kajiura torna a comporre le musiche.

Qui sotto potete guardare il trailer:

A proposito di Sword Art Online: Progressive

Reki Kawahara ha iniziato la pubblicazione dei romanzi di Sword Art Online: Progressive nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara su Sword Art Online. La storia descrive il viaggio di Kirito attraverso il castello fluttuante di Aincrad dall’inizio, piano per piano. L’edizione italiana della serie di light novel principale e dei manga è curata dalla casa editrice J-POP e potete recuperali su questa pagina di Amazon.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, l’ultimo film del franchise basato sui romanzi di Sword Art Online Progressive è stato prodotto da A-1 Pictures (Fairy Tail) e diretto da Ayako Kōno (Love Live!), con il design dei personaggi di Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) e la musica di Yuki Kajiura mentre Yasuyuki Kai (Haikyu!!) ha diretto le scene di azione.

Il cast ha visto il ritorno di Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Kirito e di Haruka Tomatsu nel ruolo di Asuna. Inori Minase ha doppiato il nuovo personaggio Mito.

