PUMA e Mattel insieme per le nuove sneakers dedicate a Barbie!

In occasione del 60esimo anniversario dell'idol più amata di sempre, PUMA e Barbie hanno stretto una collaborazione per la produzione di nuove scarpe.

Puma e Mattel sono tornate con una nuova, esaltante collaborazione per celebrare il 60esimo anniversario della fashion doll più famosa al mondo. La partnership porterà sul mercato una serie di accessori per lo sport, la moda e lo stile, che include un’edizione speciale delle sneakers NOVA x BARBIE.

“Barbie e il suo inconfondibile stile rosa hanno dettato le regole della moda fin dal 1959. Oggi questa icona di 30 cm ha scoperto il suo lato più streetwear presentando la sua interpretazione della Nova, ispirata dai classici degli anni 90“, spiega il comunicato ufficiale. “Con logo retrò e accenti di colori brillanti, la collezione è un richiamo al passato, pronta per le il futuro di tutte le Barbie girls forti ed emancipate“.

“Le sneakers NOVA x BARBIE sono caratterizzate da una stilosissima suola scolpita e decorata da una sfumatura spray. La parte superiore, stilosa e femminile, è composta da un intreccio di pelle scamosciata e non, decorata con giochi di grafiche Barbie, mentre il logo si trova sul retro della scarpa, sopra il tacco. Disponibile nel colore PUMA White – Orchid Pink, le sneakers NOVA x BARBIE per donna e bambina sono l’omaggio di PUMA all’estetica iconica sporty e chic“, continua il bollettino pubblicato dalle due società.

“La collezione si estende a un abbigliamento di tendenza, per un look atletico e fashion allo stesso tempo. Dalla sportivissima Track Jacket XTG PUMA x Barbie con sistema di chiusura a zip, alle t-shirt in rosa caramella, a leggings e shorts attillati, questi gli ultimi capi aggiunti al suo guardaroba che celebrano lo streetwear in vero stile Barbie“.

Le scarpe sono disponibili nello store ufficiale del produttore (che potete trovare al seguente indirizzo) al prezzo di 100 euro.