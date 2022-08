Grandi novità per Joker 2: Lady Gaga ha confermato tramite i social che affiancherà Joaquin Phoenix nel sequel del film diretto da Todd Phillips (su Amazon la versione in 4k) e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, festival che gli è valso il Leone d’Oro. Il secondo capitolo, di cui si parlava già dai tempi dell’uscita nelle sale dell’originale, si intitolerà Joker: Folie À Deux e, come annunciato nella giornata di ieri, dovrebbe debuttare negli Stati Uniti il 4 ottobre 2024. Ora, l’attrice di A Star Is Born, Lady Gaga, ha condiviso su Twitter un primo teaser animato di Joker 2 che la mostra nei panni di Harley Quinn mentre balla insieme a una delle peggiori menti criminali della storia di Gotham City.

Da un'immagine ufficiale del film di Joker

Lady Gaga è Harley Quinn nel primo teaser di Joker 2

Il titolo di Joker 2, Joker: Folie a Deux, si riferisce a una condizione psicologica che vede due persone molto vicine fra loro – in questo caso, immaginiamo, il protagonista e Harley Quinn – condividere un delirio comune, solitamente causato dalla personalità più dominante e dolorosa per la psiche dell’altra persona coinvolta. Insomma, uno di quei rapporti malsani, da evitare.

Ripensando al titolo, nei fumetti, Harleen Quinzel è una psichiatra che lavora all’Arkham Asylum e diventa Harley Quinn quando si innamora del Joker, aiutandolo poi nella sua fuga dall’istituto. In seguito, la donna gli permette volontariamente di sottoporla a un bagno chimico simile a quello che ha sfigurato il protagonista.

Dunque, non sorprende che tra i due, probabilmente, la relazione possa non essere delle più equilibrate, e nemmeno che, secondo fonti vicine, gran parte del sequel sarà ambientato all’interno di Arkham Asylum. Prima di proseguire con i dettagli, vi riportiamo il tweet con il primo teaser del film:

Joker: Folie à Deux

Joker 2, diretto ancora una volta da Todd Phillips, sarà un musical. Warner Bros distribuirà la pellicola solo al cinema il 4 ottobre 2024. I prossimi film DC in uscita – lo ricordiamo – sono Black Adam (21 ottobre 2022), Shazam! Fury of the Gods (21 dicembre 2022), Aquaman and the Lost Kingdom (17 marzo 2023), The Flash (23 giugno 2023) e Blue Beetle (18 agosto 2023).