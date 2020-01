Ragnarok: da oggi è disponibile in streaming su Netflix

A partire dalla giornata di oggi, 31 gennaio 2020 la serie TV Netflix intitolata Ragnarok è disponibile sulla nota piattaforma streaming. Si tratta di uno show finlandese che si ispira alla mitologia legata alla terra Scandinava e alle antiche popolazioni nordiche. Per comprendere meglio quello che ci offrirà la nuova serie TV ecco di seguito la trama ufficiale:

“Ragnarok è una serie drammatica di formazione, la quale contribuisce a dare una nuova prospettiva sulla mitologia norvegese. Lo show ha luogo nella piccola e fittizia città Edda, situata nel bel mezzo della stupefacente natura nordica. La storia ruota intorno agli abitanti del posto, i quali non sono ciò che sembrano. Con loro, infatti, sperimenteremo un drastico cambiamento del mondo: lo scioglimento dei poli, gli inverni più caldi e i violenti temporali. Alcuni potrebbero dire che ci stiamo dirigendo verso un altro Ragnarok. A meno che qualcuno non intervenga in tempo.”

Il tema riguardante la mitologia norrena, è ormai ricorrente in svariati film e serie TV, primo tra tutti, i fan dell’Universo Cinematografico Marvel ricorderanno lo show di Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi nel 2017. Netflix cavalcando questo trend ha deciso di mandare in onda una nuova serie televisiva dedicata al “Ragnarok” ambientata a Edda, una piccola cittadina immaginaria. Come si evince della sinossi, gli abitanti di Edda avranno a che fare con problemi quali i cambiamenti climatici e il conseguente scioglimento dei ghiacciai. Questi eventi, potrebbero far pensare al ritorno di Ragnarok, quindi la fine del mondo: il resto è tutto da scoprire.

Ricordiamo che la serie TV Ragnarok – creata da Adam Price, e diretta da Jannik Johansen e Mogens Hagedorn per la SAM Productions – ha un cast composto da David Stakston che vestirà i panni di Magne, Jonas Strand Gravli che sarà Laurits e Theresa Frostad Eggesbø che vestirà i panni di Saxa. Ma ci saranno anche Herman Tømmeraas e Emma Bones che interpreteranno rispettivamente Fior e Gry.