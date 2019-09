Rapinatore seriale con pistola giocattolo arrestato in Giappone: “volevo omaggiare Lupin III”

In Giappone, un rapinatore seriale è stato arrestato con una pistola giocattolo: "voleva omaggiare Lupin III."

Personaggi di manga ed anime hanno ispirato diverse generazioni di fan in tutto il mondo a diventare persone migliori ricalcando le eroiche gesta dei loro beniamini preferiti, ma qualcuno a quanto pare deve aver preso ad esempio il personaggio “sbagliato.”

In Giappone la realtà supera la fantasia: gli agenti di polizia di Tokyo hanno arrestato un uomo di 40 anni lo scorso 10 settembre, che credono essere responsabile di molteplici rapine in diversi minimarket. Come i filmati delle telecamere di sorveglianza riportano, il sospetto avrebbe usato una riproduzione giocattolo di una Walther P38, per ottenere contanti da tre negozi di alimentari. Grazie ai video di repertorio ed alle testimonianze delle vittime, lo scorso martedì le forze dell’ordine sono risalite ad un sospetto, Masafumi Hijikata, il quale nel corso di una perquisizione si è mostrato in possesso di una pistola giocattolo Walther P38. Tuttavia, l’uomo ha fermamente negato di aver commesso le rapine, affermando di girare con l’arma giocattolo come “semplice segno di omaggio al ladro gentiluomo Lupin III, di cui è grande fan.”

La prima rapina è avvenuta alle 4 del mattino l’8 settembre al FamilyMart di Asagaya, Tokyo. Il ladro è fuggito dalla scena del crimine in bicicletta con una refurtiva di 98.000 yen (circa 813 €) in contanti. L’impiegato dichiarò alla polizia che il ladro aveva una pistola e la descrisse come un Walther P38. Si ritiene quindi che il rapinatore sia entrato in un secondo negozio, questa volta un punto vendita della catena LAWSON, a Suginama, circa cinque minuti dopo. In seguito, avrebbe colpito un altro FamilyMart a Shinjuku. Hijikata è stato segnalato alla polizia prima dell’alba del 10 settembre, dopo essere stato identificato da uno dei commessi che ha derubato. Insomma, l’aspirante Lupin è stato battuto dagli Zenigata.

In Italia il manga di Lupin III scritto e disegnato da Monkey Punch è edito da Planet Manga, le serie animate e i film sono disponibili in DVD e BluRay grazie a Dynit e Yamato Video.