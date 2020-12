Raya e l’Ultimo Drago uscirà in contemporanea al cinema e in streaming

Raya e l’Ultimo Drago sarà il prossimo titolo distribuito su Disney+ con la formula dell’Accesso Vip. L’uscita del nuovo Classico animato Disney non sarà un’esclusiva streaming, bensì si tratterà di una distribuzione ibrida in contemporanea con l’uscita cinematografica, simile alla formula adottata da Warner sulla sua HBO Max.

Ieri avevamo anticipato la decisione di Disney di valutare caso per caso la distribuzione in streaming per le proprie pellicole di prima visione, tra cui l’atteso Black Widow.

Alcune anticipazioni diffuse dal The New York Times indicavano che la Casa di Topolino avrebbe mantenuto la decisione di portare in sala il cinecomic dedicato a Natasha Romanov, tuttavia la conferma ufficiale è stata data ieri sera in apertura dell’Investor’s Day. Nulla di fatto per l’eroina Marvel, il cui debutto sul grande schermo rimarrà così confermato per il prossimo 7 maggio 2021.

A beneficiare di una distribuzione ibrida cinema/streaming sarà invece Raya e l’Ultimo Drago, che a causa dell’uscita prevista per il 5 marzo 2021, permetterà al pubblico di scegliere come guardare questo film, rendendolo disponibile sia nelle sale (dove possibile) sia in streaming per coloro che desiderano un’esperienza più raccolta e sicura. A differenza di Soul ed altre pellicole Disney destinate alla distribuzione in streaming, Raya sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma con la formula dell’Accesso VIP, come già avvenuto per il live action Mulan. Ciò significherà che per poter vedere Raya e l’Ultimo Drago dalla comodità di casa propria occorrerà pagare una cifra aggiuntiva all’abbonamento normale.

Disney non ha ancora reso noto il costo di questo nuovo titolo Accesso Vip, tuttavia possiamo ipotizzare che potrebbe attestarsi attorno ai 21,99 euro ovvero la cifra richiesta per vedere Mulan.

La lavorazione di Raya e l’Ultimo Drago è avvenuta in remoto, rendendolo di fatto il primo film Disney interamente sviluppato al di fuori degli studios di animazione, e vedrà alla regia Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada (Blindspotting), mentre le voci americane di Raya e Sisu saranno rispettivamente Kelly Marie Tran (Star Wars) e Awkwafina (The Farewell – Una bugia buona).