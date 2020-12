Disney: la distribuzione dei film sarà valutata caso per caso

Stasera si svolgerà l’Investor’s Day di The Walt Disney Company, evento annunciato da Disney stessa durante l’annuncio del nuovo assetto aziendale della Casa di Topolino. Non si tratterà di un comune evento per gli addetti ai lavori in cui discutere dei diversi aspetti economici e finanziari dell’azienda, bensì un vero e proprio showcase durante il quale dovrebbero venir rilasciate importanti dichiarazioni e annunci.

Le conferme si avranno quindi in serata (ora italiana) tuttavia una serie di indiscrezioni si stanno facendo largo su internet e indicherebbero l’intenzione di Disney di valutare caso per caso la distribuzione in streaming delle proprie prime visioni.

A condividere tali anticipazioni sulla riunione di questa sera è il The New York Times, che con un report (leggilo qui) ha deciso di dare qualche anteprima su uno dei temi caldi e più dibattuti degli ultimi mesi.

Alla luce dell’annuncio a sorpresa di Warner, che vedrà le uscite cinematografiche del 2021 distribuite in contemporanea nelle sale (dove possibile) e su HBO Max, ci si aspettava una decisione di Disney simile, tuttavia il report del The New York Times sottolinea che nonostante la decisione di distribuire Soul sulla piattaforma di streaming Disney+, al momento Disney non sia intenzionata a seguire pedissequamente la scelta di Warner.

Alla base di questa scelta potrebbe esserci l’intenzione di considerare la distribuzione cinematografica per una serie di pellicole selezionate, come ad esempio Black Widow (la cui uscita continua ad essere programmata per il prossimo 7 maggio), con la speranza che nel 2021 con la distribuzione dei diversi vaccini, vi sia un conseguente ritorno alla normalità.

Ad ogni modo seppur mantenendo un approccio di cauto ottimismo Disney, nei mesi scorsi, ha anticipato l’arrivo su Disney+ di nuovi film come ad esempio Peter Pan & Wendy e gli altri adattamenti live action, mentre altri titoli ancora potrebbero approdare sempre sulla piattaforma di streaming ma con la formula dell’Accesso VIP.

In attesa delle dichiarazioni ufficiali di questa sera ricordiamo inoltre che durante l’Investor’s Day Disney potrebbe mostrare anche dei filmati inediti delle produzioni che al momento sono in lavorazione e annunciare anche i nuovi progetti dei Marvel Studios e di Star Wars.