Re-Animator: in arrivo l’edizione limitata e numerata in DVD e Blu-Ray

Koch Media ha da poco annunciato che Re-Animator, il film cult horror del 1985 diretto da Stuart Gordon, fa ufficilamente il suo ingresso nella collana Midnight Classics. La Collector’s Edition sarà disponibile in edizione limitata e numerata in DVD e Blu-Ray, solo su Amazon.it, il 28 maggio 2020.

Il film, ispirato al racconto Herbert West, Re-Animator di H.P. Lovecraft, narra la storia di Herbert West, un ambizioso e un po’ folle studente di medicina che decide di inventare un siero capace di resuscitare i morti. I cadaveri effettivamente ritornano in vita, ma purtroppo perdono totalmente il controllo, trasformandosi così in mostri che iniziano a uccidere chiunque gli capiti intorno.

Quando il film arrivò per la prima volta al cinema aveva una durata di circa 86 minuti e di questa versione ne uscirono, successivamente, due edizioni per Home Video: una censurata e una non censurata. Nella prima versione furono cambiate alcune scene per favorire la sottotrama che avrebbe portato il film al finale scelto dal regista e che, nella versione non censurata, presentavano delle scene di gore e di sesso. Qualche anno dopo venne editata una versione integrale della durata di quasi 105 minuti che incorporava sia le scene censurate che le scene non censurate. Il recentemente compianto regista Stuart Gordon ha sempre detto di preferire la versione non censurata, ma della durata di 86 minuti.

Re-Animator, inoltre, vinse il premio Sitges al Festival internazionale del cinema della Catalogna come miglior film. Tanto fu il successo che si pensò di realizzarne un remake, ma il progetto fu abbandonato preferendo un rifacimento in digitale 3D con Gordon alla regia e Brian Yuzna, produttore della serie originale, nei panni di produttore esecutivo.